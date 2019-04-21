Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована ЛексусоваИзвестия вчера в 20:34
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:10, Ашберн
Происшествия
35 иностранцев погибли при взрывах на Шри-Ланке
Обновлено в 04:05
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова
Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30
Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Общество
МЧС предупредило забайкальцев о ветреной погоде
Ветреная погода сохранится на территории Забайкальского края 22-23 апреля.
Обновлено в 03:42
Политика
Захарова прокомментировала дебаты Зеленского и Порошенко
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала прошедшие в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено 19 апреля в 13:56
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Корабли российского ВМФ прибыли в Китай для участия в параде
Отряд кораблей Северного флота ВМФ прибыл в порт китайского города Циндао для участия в параде, приуроченном к 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Космос
Цена прорыва. История собак-космонавтов, погибших и выживших
Эпизод подготовлен в партнерстве с Московским музеем космонавтики, в экспозиции которого вы можете увидеть чучела Белки и Стрелки и модель второго искусственного спутника Земли, на котором отправлялась в космос собака Лайка.
Обновлено в 04:23
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ
Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.
Обновлено в 00:23
Гаджеты
Разрешили говорить: Apple не смогла запретить компании Swatch использовать фразу «One More Thing»
Буквально в начале месяца, издание ixbt писало, как компания пыталась запретить всё той же Swatch использовать фразу «Tick different», которая похоже на слоган Apple – «Think different».
Обновлено в 00:16
Авто
Умельцы скрестили Porsche Boxster S и «Запорожец ЗАЗ-968»
Известный белорусский умелец-кастомайзер создал реплику «Запорожца» ЗАЗ-968 на базе спортивного родстера Porsche Boxster S. Необычный «гибрид» в кузове советской легенды сразу покорил всех яркой внешностью и превосходными ездовыми качествами.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье.
Обновлено в 00:27
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Шоу-бизнес
Игорь Крутой назвал причину отказа дочери заниматься музыкой
Как оказалось, Виктория Крутая до сих пор занимается музыкой, просто не настолько серьезно, как раньше, ведь семья для девушки - главное.
Обновлено в 01:20
Политика
Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники
"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30