В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООНRT на русском 09:41

Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией. Об этом сообщает Insajderi со ссылкой на главного прокурора Косовска-Митровицы Шчикири Сила.

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

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