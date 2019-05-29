Происшествия
В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООНRT на русском 09:41
Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией. Об этом сообщает Insajderi со ссылкой на главного прокурора Косовска-Митровицы Шчикири Сила.
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Власти Косово решили добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН
Московский Комсомолец06:52
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