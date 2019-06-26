В Конгрессе предложили запретить Трампу военную операцию против ИранаИжевскИнфо.РУ 00:24

с чего всё началось

В США конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести поправку в военный бюджет страны, которая не позволит президенту использовать средства для нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса, сообщает Интерфакс .

Происшествия Экс-строитель космодрома Восточного получил условный срок за растрату Суд приговорил бывшего главу строительной компании, которая участвовала в создании космодрома Восточный, к пяти годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

Политика В ПАСЕ поставили условия России для возвращения Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".

Происшествия Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.

Культура В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы 1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кино Умер актер и режиссер Валерий Харченко Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.

Общество Врачи диагностировали у москвичей трудоголизм и кофеманию У жителей столицы ярко выражены склонности к трудоголизму и кофемании.

Экономика Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках Отмечается также, что при командировании гражданских служащих министерства в иностранные государства им возмещаются расходы на жилье по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, «в пределах норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных служебных командировках на территории иностранных государств, установленных Минфином России».

Общество Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.

Общество Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.

Политика Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Игры Тим Суини объяснил, почему Epic Games делает такой упор на эксклюзивы В ответ на вопрос одного из пользователей Twitter, почему Epic Games просто вежливо не просит разработчиков сделать свою игру доступной и в EGS, и на других площадках, исполнительный директор компании Тим Суини объяснил, что только с помощью эксклюзивов они смогут изменить индустрию к лучшему.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.

Политика В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.

Происшествия Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Происшествия В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки «Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Политика Депутата Госдумы не пустили на Украину Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Происшествия В Новосибирске на улице застрелили мужчину В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.

Происшествия СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.