В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкцийREGNUM 03:39

Сейчас мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сумеем привлечь больше людей на свою сторону.

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg. «Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций», — заявил один из авторов законопроекта об антироссийских санкциях, сенатор Марко Рубио.

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Транспорт В Саратове прекратили работу 12 автобусных маршрутов Пресс-служба администрации Саратова объявила о временной остановке движения ряда маршрутов городского транспорта.

Политика МВД и МЭР договорились о реформе экзамена на водительские права МВД и Минэкономразвития договорились о реформе экзамена на получение водительских прав, в частности, было достигнуто согласие по слиянию «площадки» и «города».

Экономика Банки обяжут предупреждать клиентов о потерях Для сотрудников российских банков разработают специальные правила общения с клиентами, которые будут включать в себя обязательное предупреждение о возможных рисках.

Экономика В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.

Происшествия Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.

Экономика Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100 Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.

Происшествия В Екатеринбурге осуждены четверо полицейских Свердловский областной суд огласил приговор четверым сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Футбол Рокки рассудит «Манчестер Юнайтед» и «Барселону» в матче ЛЧ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал арбитров на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и каталонской "Барселоной", а также голландским "Аяксом" и туринским "Ювентусом".

Авто В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8 Представители немецкой марки в России объявили о начале приема заказов на дизельную модификацию флагманского седана Audi A8, которая оказалась самой доступной вариацией модели на российском рынке.

Экономика «Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11 С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».

Транспорт Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Здоровье «Коммерсантъ»: 35 регионов России не закупили лекарства для ВИЧ-инфицированных Из государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ говорится, что Минздрав централизованно закупает лекарства для ВИЧ-инфицированных с 2017 года, но регионы тоже должны выделять на них деньги.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Алла Демидова Народную артистку РСФСР Аллу Демидову госпитализировали из-за гипертонии.

Политика Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.

Происшествия В Кузбассе пропал пятнадцатилетний подросток Пятнадцатилетний подросток пропал 7 апреля в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

Политика Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в случае победы в предстоящем втором туре выборов первым делом решил заняться вопросом прекращения войны в Донбассе.

Происшествия Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.

Здоровье Красноярский край вышел в лидеры по числу смертей от болезней сердца В Красноярском крае в прошлом году рост числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний составил почти 16% относительно показателей предыдущего года.