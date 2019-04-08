В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкцийREGNUM 03:39

В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей.

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg. «Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций», — заявил один из авторов законопроекта об антироссийских санкциях, сенатора Марко Рубио.

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии Пенсионный фонд России напомнил работающим пенсионерам, как до увольнения можно узнать полный размер будущей пенсии.

Политика Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.

Наука Найдены останки крокодила, жившего 150 миллионов лет назад В Германии исследователи обнаружили останки древнего животного, который является предком современных крокодилов.

Происшествия Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.

Экономика Для банковских работников создадут реестр запрещенных фраз До конца первого полугодия нынешнего года в России предполагается разработать четкие правила общения сотрудников банков с клиентами.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

Шоу-бизнес Громкие расставания с мужьями и экстремальное похудение: в чем секрет успеха Елены Степаненко Елена Степаненко — одна из самых ярких звезд юмористической сцены, которая теперь выступает с сольными концертами по стране.

Общество Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Политика Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета «Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.

Армия и оружие В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.

Происшествия Врача-вампира освободят от уголовной ответственности В Челябинске завершено расследование по делу «врача-вампира» Бориса Кондрашина, который, выйдя их специализированной лечебницы подделал документы, выдал себя за врача и устроился работать в больницу.

Общество В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Кино В Доме кино простятся с Алексеем Булдаковым В понедельник, 3 апреля, в московском Доме кино состоится прощание с народным артистом РФ, исполнителем главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» Алексеем Булдаковым, который скончался в возрасте 68 лет.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.

Гаджеты Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов становятся популярнее Кнопочные телефоны, уместившие множество функций современных смартфонов, стремительно становятся более популярными.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против внедрения eSim Все участники беседы сошлись во мнении, что на данный момент основным приоритетом для российских операторов связи является развитие новых технологий (5G и интернета вещей), а также создание инфраструктуры под "закон Яровой" и другие государственные инициативы.

Политика Умер бывший член ЦИК РФ Василий Лихачев На 68-м году жизни скончался бывший член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев.

Политика Познер назвал способ объединить всех жителей России Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

Политика ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.

Шоу-бизнес Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.

Авто Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota Компания Toyota является одним из лучших производителей двигателей в мире.