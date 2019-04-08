Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкцийREGNUM 03:39

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg. «Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций», — заявил один из авторов законопроекта об антироссийских санкциях, сенатор Марко Рубио.
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Марко Рубио
Сейчас мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сумеем привлечь больше людей на свою сторону.
— Марко Рубио, американский политикКоммерсантъ 04:51

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Марко Рубио
Американский политик
Американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. Председатель Комитета Сената по малому бизнесу с 2019 года. По мнению журнала Time, в 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира.
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