Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкцийREGNUM 03:39
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg. «Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций», — заявил один из авторов законопроекта об антироссийских санкциях, сенатор Марко Рубио.
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Сейчас мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сумеем привлечь больше людей на свою сторону.
— Марко Рубио, американский политикКоммерсантъ 04:51
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