Финансы

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлнИнтерфакс вчера в 20:52

Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
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