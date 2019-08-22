Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлнИнтерфакс вчера в 20:52
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Общество
Формальдегид в воде. Роскачество проверило электрочайники
В процессе кипячения воды чайники трех моделей выделяли органические образования, а еще в пяти случаях специалисты установили, что указанная на упаковке мощность не соответствовала реальной.
Обновлено в 03:50
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Авто
Стартовали продажи близнеца нового Mitsubishi ASX
Если новый Mitsubishi RVR вышел на местный рынок уже сейчас, то европейцам придётся ждать свою версию кроссовера до осени, а в Россию новый ASX приедет только в начале следующего года.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин назвал причину протестов в Москве
Президент России Владимир Путин назвал причину протестов в Москве. Об этом сегодня, 21 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:55
Культура
Во Владивостоке и Петербурге покажут «Мадонну» Боттичелли
С 8 сентября по 6 ноября 2019 года полотно Боттичелли будет выставлено в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, здесь она станет первой картиной, привезенной из флорентийского музея.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Общество
Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага
Обновлено в 05:23
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование
Обновлено в 07:41
Происшествия
Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных
Сильный пожар возник днем 22 августа в Невском районе Петербурга.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга
Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией.
Обновлено в 07:42
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
Голикова в Казани: Идея WorldSkills увлекла российскую молодежь
Российская молодежь активно продвигает движение WorldSkills.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
Линейка сократилась до трех моделей: Ravon R2, Nexia R3 и R4. Цены стартуют с отметки 646 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:20
Кино
Приянка Чопра сыграет супергероиню в фильме Роберта Родригеса
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.
Обновлено в 04:51
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Футбол
Пауло Дибала: «Амазония в огне, а ее леса – это легкие Земли. Наше будущее полыхает»
Амазония принадлежит не только Южной Америке, она принадлежит всем нам. Ее леса – это легкие Земли, они дают 20% кислорода нашей планете.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Газовая заправка взорвалась в Чечне
Газовая заправка загорелась, а затем взорвалась в Чечне, на окраине села Серноводское Сунженского района.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Аварийно севший в Жуковском А321 подготовили к эвакуации
В подмосковном Жуковском закончены работы по подготовке аварийно севшего самолёта А321 к эвакуации.
Обновлено в 07:57
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Транспорт
Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше
Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.
Обновлено в 07:45