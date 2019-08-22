Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлнИнтерфакс вчера в 20:52
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
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Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
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Происшествия
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Астронавты NASA совершили выход в открытый космос
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Обновлено в 04:24
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«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару
Обновлено в 08:48