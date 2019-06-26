Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с ИраномREGNUM вчера в 22:47

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В конгрессе предложили запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения

РБК00:05

Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения

Интерфаксвчера в 22:15

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

Известиявчера в 21:30

Конгрессмены пытаются не позволить Трампу начать войну с Ираном

Коммерсантъвчера в 21:59

В конгрессе США решили запретить Трампу атаковать Иран

Газета.Ruвчера в 21:52

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

Вести.Ruвчера в 22:05

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

РИА Новостивчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Происшествия

Неизвестный похитил ювелирные изделия из квартиры в Москве

Злоумышленник подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где, вскрыв сейф, украл ювелирные изделия.
Обновлено в 02:13
Наука

Названа главная опасность для женщин до 50 лет

Кардиологи выяснили, что женщины младше 50 лет, страдающие зависимостью от сигарет, в 13 раз больше подвержены риску развития сердечного приступа.
Обновлено в 00:36
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Общество

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Интернет

В Роскачестве сообщили о проверке клонов «ВКонтакте»

Эксперты Роскачества отобрали для тестирования 9 наиболее популярных приложений для прослушивания музыки из "ВКонтакте", которые доступны в Google Play, причем в магазине App Store ни одного похожего приложения обнаружить не удалось.
Обновлено в 01:00
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине

В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым

Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Кино

Скончался режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 23:23
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост

Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 02:11
Экономика

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

В Харькове поменяли табличку на переименованном проспекте

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Россия может вновь запретить поставки грузинских вин

Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки в Россию вина из Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала об отношении к деньгам

Некоторые поклонники считают, что экс-участница «Дома-2» Виктория Боня находится в очень тяжелом финансовом положении.
Обновлено в 02:09
Политика

Грузия раскритиковала возвращение РФ в ПАСЕ

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал возвращение России права голоса в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 17:51
Здоровье

Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки

Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске

В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане: число жертв возросло до трех

Обновлено в 01:56
Общество

Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек

Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В России появится аналог американской летающей батареи АС-130

В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Гаджеты

Intel готовится продать крупный пакет патентов, имеющих отношение к технологиям связи

Примерно 8500 патентов могут быть выставлены на продажу, при этом, Intel останется держателем наиболее ценных патентных решений.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

По информации издания "Хюрриет", в результате ДТП погибло по меньшей мере 10 человек.
Обновлено в 01:36
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное