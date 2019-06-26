Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с ИраномREGNUM вчера в 22:47
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
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Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения
Интерфаксвчера в 22:15
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
Общество
Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Экономика
Ольга Наумова покинула «Магнит»
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Елена Дробышева: «Мамы мне всегда не хватало. Я была ею одержима»
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В России появится аналог американской летающей батареи АС-130
В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Политика
Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании
Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Россияне рассказали об отношении к пыткам
30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
Обновлено в 00:38
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Общество
Более 100 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак подверглась критике со стороны подписчиков
Обновлено в 01:31
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье
Главный нарколог России рассказал об опасности вейпов и кальянов
Напомним, ранее специалисты из Стэнфордского университета пришли к выводу, что ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет наносят заметный урон клеткам слоя, выстилающего сосуды.
Обновлено в 02:29
Экономика
Сахалинская коммуналка подорожает с 1 июля
С 1 июля в Сахалинской области произойдет повышение тарифов на услуги ЖКХ. Ценники на основные коммунальные услуги поднимут на 2,4 процента.
Обновлено вчера в 03:01
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Политика
NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре
В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанского районе столицы края, СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
В Тюмени хирурги прооперировали мужчину с 15-килограммовой опухолью брюшной полости, который не подозревал о существовании у себя новообразования.
Обновлено в 01:35
Авто
Стали известны цены на новый кроссовер FAW Besturn X40 для России
Дилеры FAW в России начали продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Обновлено в 03:37