В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с ИраномREGNUM вчера в 22:47

с чего всё началось

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Происшествия В Саратове предотвратили теракт По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

Армия и оружие В России появится аналог американской летающей батареи АС-130 В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.

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Технологии Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Происшествия Россияне рассказали об отношении к пыткам 30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

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Политика NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.

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