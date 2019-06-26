Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с ИраномREGNUM вчера в 22:47

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
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с чего всё началось
В конгресс США внесли законопроект о поправках в закон о национальной обороне (NDAA), предусматривающих запрет на финансирование военного удара по Ирану без предварительного одобрения законодательным органом, пишет The Hill
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РБК00:05

Подробнее о событии

Конгрессмены пытаются не позволить Трампу начать войну с Ираном

Коммерсантъвчера в 21:59

Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения

Интерфаксвчера в 22:15

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

Вести.Ruвчера в 22:05

В конгрессе предложили запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения

РБК00:05

В конгрессе США решили запретить Трампу атаковать Иран

Газета.Ruвчера в 21:52

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

Известиявчера в 21:30

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

РИА Новостивчера в 21:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
Общество

Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Экономика

Ольга Наумова покинула «Магнит»

Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Елена Дробышева: «Мамы мне всегда не хватало. Я была ею одержима»

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В России появится аналог американской летающей батареи АС-130

В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Политика

Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании

Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Россияне рассказали об отношении к пыткам

30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
Обновлено в 00:38
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Общество

Более 100 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак подверглась критике со стороны подписчиков

Обновлено в 01:31
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 17:35
Здоровье

Главный нарколог России рассказал об опасности вейпов и кальянов

Напомним, ранее специалисты из Стэнфордского университета пришли к выводу, что ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет наносят заметный урон клеткам слоя, выстилающего сосуды.
Обновлено в 02:29
Экономика

Сахалинская коммуналка подорожает с 1 июля

С 1 июля в Сахалинской области произойдет повышение тарифов на услуги ЖКХ. Ценники на основные коммунальные услуги поднимут на 2,4 процента.
Обновлено вчера в 03:01
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Политика

NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei

Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре

В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанского районе столицы края, СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

В Тюмени хирурги прооперировали мужчину с 15-килограммовой опухолью брюшной полости, который не подозревал о существовании у себя новообразования.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Авто

Стали известны цены на новый кроссовер FAW Besturn X40 для России

Дилеры FAW в России начали продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве

Обновлено вчера в 18:41
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Обновлено в 03:37
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