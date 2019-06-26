В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с ИраномREGNUM вчера в 22:47

с чего всё началось

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Технологии На ЕГЭ школьникам разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьники смогут искать информацию в интернете.

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Транспорт В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.

Происшествия В Приангарье начались подтопления в связи с паводком В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.

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Игры Глава Epic Games: геймеры только выиграют от политики эксклюзивов Суини заявил, что геймеры только выиграют от этого, поскольку Epic Games поставила перед собой цель переломить сложившуюся благодаря Steam практику, когда разработчик получает 70% от дохода, а магазин — 30%.

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Политика На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".

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Экономика Курс грузинского лари обрушился до исторического минимума Курс грузинского лари упал до исторического минимума. Этот рекорд с 1995 года – со времен введения местной валюты.

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Происшествия Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.

Политика Вышинскому предложили баллотироваться в Раду Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что ему поступают предложения от украинских партий баллотироваться на выборах в Верховную раду.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Армия и оружие У станицы Луганская в ЛНР начался отвод войск от линии соприкосновения У станицы Луганская в ЛНР начался отвод вооруженных сил от линии соприкосновения, сообщает ТАСС со ссылкой на командование самопровозглашенной Луганской народной республики.

Происшествия СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают "РИА Новости".

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Армия и оружие В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР «Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.