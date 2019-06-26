Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с ИраномREGNUM вчера в 22:47
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
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Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения
Интерфаксвчера в 22:15
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Происшествия
В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц
Обновлено вчера в 21:54
Технологии
Раскрыт новый механизм старения
Ученые Университета Монаша в Австралии определили факторы, влияющие на старение иммунной системы.
Обновлено в 00:31
Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Nissan грозит штраф в $22 млн из-за Карлоса Гона
Nissan могут оштрафовать на $22,4 млн за попустительство экс-главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:16
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено 24 июня в 22:48
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Финансы
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Загрязнение озера Байкал достигло катастрофических масштабов
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля
Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
Томас Цорн: «Вокруг Глушакова с Комбаровым возник перебор негатива»
Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал решение клуба расстаться с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
В Японии из-за ливней 115 тыс. человек готовятся к эвакуации
В результате сильных ливней, которые обрушились на Японию, около 115 тыс. жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили сообщение от властей об экстренной эвакуации.
Обновлено в 00:48
Энергетика
Цены на бензин в России могут вырасти до 120 рублей за литр
К 2024 году цены на бензин могут сравняться с европейскими и составить 120 рублей за литр.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус»
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие
В Туве горные мотострелки усилили охрану участков госграницы
Горные мотострелки в Туве провели рекогносцировку участков госграницы в рамках внезапной проверки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром
Обновлено вчера в 23:04