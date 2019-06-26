Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с ИраномREGNUM вчера в 22:47

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
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В конгрессе США решили запретить Трампу атаковать Иран

Газета.Ruвчера в 21:52

Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения

Интерфаксвчера в 22:15

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

Вести.Ruвчера в 22:05

Конгрессмены пытаются не позволить Трампу начать войну с Ираном

Коммерсантъвчера в 21:59

В США предложили запретить Трампу лично инициировать операцию против Ирана

RT на русском00:12

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

Известиявчера в 21:30

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

РИА Новостивчера в 21:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Происшествия

В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

Обновлено вчера в 21:54
Технологии

Раскрыт новый механизм старения

Ученые Университета Монаша в Австралии определили факторы, влияющие на старение иммунной системы.
Обновлено в 00:31
Политика

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО

Обновлено вчера в 12:01
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

Nissan грозит штраф в $22 млн из-за Карлоса Гона

Nissan могут оштрафовать на $22,4 млн за попустительство экс-главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:16
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено 24 июня в 22:48
Наука

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Финансы

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Загрязнение озера Байкал достигло катастрофических масштабов

Обновлено вчера в 22:57
Политика

Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля

Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Обновлено вчера в 22:28
Футбол

Томас Цорн: «Вокруг Глушакова с Комбаровым возник перебор негатива»

Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал решение клуба расстаться с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

В Японии из-за ливней 115 тыс. человек готовятся к эвакуации

В результате сильных ливней, которые обрушились на Японию, около 115 тыс. жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили сообщение от властей об экстренной эвакуации.
Обновлено в 00:48
Энергетика

Цены на бензин в России могут вырасти до 120 рублей за литр

К 2024 году цены на бензин могут сравняться с европейскими и составить 120 рублей за литр.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус»

Обновлено вчера в 18:12
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие

В Туве горные мотострелки усилили охрану участков госграницы

Горные мотострелки в Туве провели рекогносцировку участков госграницы в рамках внезапной проверки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок

Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Игры

В Steam началась летняя распродажа

В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром

Обновлено вчера в 23:04
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