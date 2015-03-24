Политика

В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФГазета.Ru 02:24

Палата представителей конгресса США одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. Она предусматривает введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России "вмешательства" в американский избирательный процесс.
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В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

РИА Новости06:10

Палата представителей США одобрила поправку, предусматривающую новые санкции против России

ТАССвчера в 20:53

В Госдуме оценили принятую в США поправку о санкциях против госдолга России

RT на русском06:09

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ

Газета.Ru05:32

Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

РБК01:24

Конгресс США принял поправку о запрете покупки госдолга России

РЕН ТВ00:31

В Совфеде призвали не нагнетать панику из-за возможных новых санкций США

Известия05:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Транспорт

Прокуратура проведет еще один прием пассажиров из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево

Транспортная прокуратура проведет еще один выездной прием граждан 13 и 14 июля в связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:46
Экономика

В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет

Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
Обновлено в 05:01
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Политика

Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки

Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

В Сети появились редкие фото сына Жанны Фриске

На странице в Instagram сына скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске, которую создали поклонники, появился пост с редкими фотографиями ребенка.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело

Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Энергетика

«Нафтогаз» в июле снизит цену на газ для населения на 11,7%

НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на газ для населения на 11,7% — до 190 долларов за тысячу кубометров без НДС, заявил в четверг глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 10:39
Баскетбол

Мозгов достиг устной договоренности с «Химками»

Обновлено в 05:12
Происшествия

Юный вратарь из Аргентины отбил пенальти и умер

Обновлено вчера в 22:37
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Политика

Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Политика

Кремль опроверг сообщения о «финансировании» итальянской партии «Лига»

В Кремле опровергают сообщения Buzzfeed о якобы "российском финансировании" итальянской партии "Лига".
Обновлено в 05:31
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Политика

Около половины россиян относятся к Грузии безразлично

Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
Обновлено в 05:28
Политика

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Замглавы Пенсионного фонда задержан по делу о взятке

В даче взятки подозревают сотрудника IT-интегратора «Техносерв», он также задержан, заявил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 07:58
Космос

Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00
Интернет

Microsoft избавит Windows 10 от паролей

Microsoft планирует, чтобы ПК с Windows 10 работали без паролей.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

Обновлено в 02:59
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Политика

Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Названа предполагаемая дальность модернизированной ракеты «Брамос»

Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России

Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
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