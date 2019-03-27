Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииSnob.ru вчера в 11:14
В число банков, против которых сенаторы предлагают ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. Что еще известно: Хоть законопроект и направлен против России, его авторы отмечают, что киберугроза исходит также от Ирана, КНДР и Китая.
Читать в источнике
Оценить194
Подробнее о событии
Показать все источники
Как внесённый в конгресс США законопроект о санкциях может повлиять на российскую экономику
RT на русскомвчера в 18:16
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Политика
Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено 02 апреля в 06:16
Политика
В МИДе дали оценку первому туру выборов президента на Украине
Итоги первого тура выборов президента на Украине говорят о должной оценке народом страны деятельности Петра Порошенко на посту главы государства.
Обновлено в 09:05
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Хоккей
Текслер сменит руководство хоккейной команды «Трактор»
Директор команды Иван Сеничев и генеральный менеджер клуба Евгений Губарев уйдут из руководства черно-белых.
Обновлено в 04:24
Политика
Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна
Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после смерти задержанного в полиции Якутии
Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК) после смерти жителя Якутии в отделе полиции, сообщается на сайте управления СК по Республике Саха.
Обновлено в 09:24
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд
Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Спорт
Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
Обновлено в 08:10
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной
Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
Обновлено в 08:58
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Продлен арест полковнику Захарченко
Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
Обновлено в 09:39
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Транспорт
В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны
Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Политика
Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах
РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Крем для кожи превратил британку в «зомби»
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20