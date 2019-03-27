В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииSnob.ru вчера в 11:14

В число банков, против которых сенаторы предлагают ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. Что еще известно: Хоть законопроект и направлен против России, его авторы отмечают, что киберугроза исходит также от Ирана, КНДР и Китая.

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Политика Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».

Авто АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.

Политика Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.

Политика В МИДе дали оценку первому туру выборов президента на Украине Итоги первого тура выборов президента на Украине говорят о должной оценке народом страны деятельности Петра Порошенко на посту главы государства.

Финансы Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Хоккей Текслер сменит руководство хоккейной команды «Трактор» Директор команды Иван Сеничев и генеральный менеджер клуба Евгений Губарев уйдут из руководства черно-белых.

Политика Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Армия и оружие Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Экономика Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы «Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Происшествия СК возбудил уголовное дело после смерти задержанного в полиции Якутии Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК) после смерти жителя Якутии в отделе полиции, сообщается на сайте управления СК по Республике Саха.

Общество Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Здоровье Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Политика Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.

Армия и оружие Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.

Происшествия Продлен арест полковнику Захарченко Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.

Авто Российский авторынок в марте вернулся к росту Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.

Транспорт В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.

Политика Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.