Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииSnob.ru вчера в 11:14
В число банков, против которых сенаторы предлагают ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. Что еще известно: Хоть законопроект и направлен против России, его авторы отмечают, что киберугроза исходит также от Ирана, КНДР и Китая.
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Reuters: сенаторы США подготовили законопроект о жестких санкциях против России
Ведомостивчера в 08:20
США представят законопроект о жестких санкциях, чтобы помешать РФ вмешиваться в выборы
Financial Oneвчера в 07:16
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:17, Ашберн
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