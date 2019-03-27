В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииSnob.ru вчера в 11:14

В число банков, против которых сенаторы предлагают ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. Что еще известно: Хоть законопроект и направлен против России, его авторы отмечают, что киберугроза исходит также от Ирана, КНДР и Китая.

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Политика Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита» Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».

Политика МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены.

Происшествия Многодетную мать в Омске обвинили в 18 преступлениях Мать троих детей в Омске стала фигурантом 18 уголовных дел, в том числе ей предъявили обвинение в убийстве, похищении человека, краже автомобиля, организации изнасилования, создании секс-притона.

Происшествия СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.

Общество Американцы оценили достоинства рассола Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.

Общество РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.

Экономика Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.

Политика Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.

Общество Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.

Технологии Сотрудники Alibaba и Huawei жалуются на работу «с девяти до девяти» Сотрудники Huawei, например, жалуются, что их заставляют добровольно отказаться от оплачиваемого отпуска, сверхурочных и оплаты отпуска по уходу за ребенком в обмен на крупные ежегодные премии (приводится новостная заметка 2010 года).

Шоу-бизнес Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.

Наука Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Энергетика Газпром нефть наращивает добычу углеводородов в Иракском Курдистане Gazprom Neft Middle East B.V. (дочерняя компания "Газпром нефти") ввела в эксплуатацию третью добывающую скважину на месторождении Sarqala в Курдском регионе республики Ирак.

Экономика Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.

Футбол Футболист «Локомотива» лежит под капельницами из-за инфекции Изначально игрок столичной команды лечился из-за травмы передней крестообразной связки коленного сустава.

Происшествия Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".

Общество Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.

Происшествия Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Происшествия Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.

Происшествия На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.

Политика Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.

Кино Тело Алексея Булдакова отправили в Россию Тело актера Алексея Булдакова, скончавшегося в ночь на среду, отправили из Монголии в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.