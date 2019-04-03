Политика
Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФNews.ru вчера в 10:15
Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) снова внесли в Конгресс США проект санкций против РФ. Он предполагает блокировку активов двух из четырёх крупнейших российских банков.
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Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
В России живет 1 миллион ВИЧ-инфицированных
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора опубликовала данные о числе ВИЧ-инфицированных россиян: на конец 2018 их 1 007 369 человек, - пишет РБК со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:41
Авто
«Заряженную» версию Lada Granta Sport заметили на тестах
«АвтоВАЗ» приступил к тестам нового «заряженного» седана LADA Granta Sport.
Обновлено вчера в 04:31
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Экономика
Дума вводит налоговые льготы для многодетных семей
В Налоговый кодекс приняты новые поправки, они направлены на поддержку многодетных семей.
Обновлено 02 апреля в 15:07
Общество
Врио губернатора Челябинской области рассказал, есть ли у него бизнес
Напомним, до назначения в Челябинскую область Алексей Текслер несколько лет работал в министерстве энергетики РФ в Москве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Киеве на парковке взорвался автомобиль
В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:02
Футбол
Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован
Обновлено в 05:21
Политика
ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине
Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Порошенко нарушит закон о выборах президента
По поводу приглашения провести дебаты на стадионе, Петр Порошенко попросил Владимира Зеленского прочесть закон о выборах президента, в котором указано, что дебаты могут проводится на базе общественного телевидения с трансляцией по всем каналам для миллионов людей.
Обновлено в 00:37
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Кино
Фрэнсис Форд Коппола начал работать над проектом мечты
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола планирует снять фильм "Мегалополис", масштаб которого может быть сопоставим с "Апокалипсисом сегодня".
Обновлено в 02:57
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.
Обновлено в 07:18
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Санкт-Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Санкт-Петербурге задержали коллектора, подозреваемого в избиении должника.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Каждый пятый россиянин сомневается в качестве бесплатного лечения
Каждый пятый гражданин России отказывается от посещения больниц, так как сомневается в эффективности бесплатного лечения.
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри
43-летняя танцовщица предалась воспоминаниям о былой славе и рассказала о романтических отношениях с актёром Джимом Керри.
Обновлено в 06:01
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Зеленский ранее принял вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов, но с условием, что они пройдут на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:59
Культура
Законопроект о госзакупках в сфере культуры Госдума приняла в I чтении
Законопроект о смягчении системы госзакупок в сфере культуры Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Обновлено в 05:41