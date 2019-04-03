Политика

Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФNews.ru вчера в 10:15

Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) снова внесли в Конгресс США проект санкций против РФ. Он предполагает блокировку активов двух из четырёх крупнейших российских банков.
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Ждать ли обвала рубля после новых санкций США

РИА Новости01:00

В США захотели заблокировать активы крупнейших банков России

Lenta.ruвчера в 12:00

Сенаторы в США предложили запретить инвестиции в российские нефть и газ

РБКвчера в 14:12

Сенаторы США представили законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Коммерсантъвчера в 11:19

В Конгресс внесли билль о новых санкциях против РФ. Они могут затронуть банки и госдолг

ТАССвчера в 10:38

В Совфеде отреагировали на новые санкции против России

Газета.Ruвчера в 12:12

Американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России

Эхо Москвы02:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика

Аркадий Дворкович вернулся в Россию

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье

В России живет 1 миллион ВИЧ-инфицированных

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора опубликовала данные о числе ВИЧ-инфицированных россиян: на конец 2018 их 1 007 369 человек, - пишет РБК со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:41
Авто

«Заряженную» версию Lada Granta Sport заметили на тестах

«АвтоВАЗ» приступил к тестам нового «заряженного» седана LADA Granta Sport.
Обновлено вчера в 04:31
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Экономика

Дума вводит налоговые льготы для многодетных семей

В Налоговый кодекс приняты новые поправки, они направлены на поддержку многодетных семей.
Обновлено 02 апреля в 15:07
Общество

Врио губернатора Челябинской области рассказал, есть ли у него бизнес

Напомним, до назначения в Челябинскую область Алексей Текслер несколько лет работал в министерстве энергетики РФ в Москве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Киеве на парковке взорвался автомобиль

В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:02
Футбол

Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован

Обновлено в 05:21
Политика

ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине

Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Политика

В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Порошенко нарушит закон о выборах президента

По поводу приглашения провести дебаты на стадионе, Петр Порошенко попросил Владимира Зеленского прочесть закон о выборах президента, в котором указано, что дебаты могут проводится на базе общественного телевидения с трансляцией по всем каналам для миллионов людей.
Обновлено в 00:37
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Кино

Фрэнсис Форд Коппола начал работать над проектом мечты

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола планирует снять фильм "Мегалополис", масштаб которого может быть сопоставим с "Апокалипсисом сегодня".
Обновлено в 02:57
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.
Обновлено в 07:18
Политика

Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста

Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Санкт-Петербурге коллектора задержали за избиение должника

В Санкт-Петербурге задержали коллектора, подозреваемого в избиении должника.
Обновлено в 05:56
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Здоровье

Каждый пятый россиянин сомневается в качестве бесплатного лечения

Каждый пятый гражданин России отказывается от посещения больниц, так как сомневается в эффективности бесплатного лечения.
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

43-летняя танцовщица предалась воспоминаниям о былой славе и рассказала о романтических отношениях с актёром Джимом Керри.
Обновлено в 06:01
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

Обновлено вчера в 13:29
Политика

Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Зеленский ранее принял вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов, но с условием, что они пройдут на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:59
Культура

Законопроект о госзакупках в сфере культуры Госдума приняла в I чтении

Законопроект о смягчении системы госзакупок в сфере культуры Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Обновлено в 05:41
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