Политика

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииSnob.ru вчера в 11:14

В число банков, против которых сенаторы предлагают ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. Что еще известно: Хоть законопроект и направлен против России, его авторы отмечают, что киберугроза исходит также от Ирана, КНДР и Китая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сенаторы США представили законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Коммерсантъвчера в 11:19

В США предложили ввести санкции против российских политиков и олигархов

REGNUMвчера в 22:16

Как внесённый в конгресс США законопроект о санкциях может повлиять на российскую экономику

RT на русскомвчера в 18:16

Сенаторы в США предложили запретить инвестиции в российские нефть и газ

РБКвчера в 14:12

Американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России

Эхо Москвы02:00

В Конгресс внесли билль о новых санкциях против РФ. Они могут затронуть банки и госдолг

ТАССвчера в 10:38

Сенаторы США подготовили законопроект о жестких санкциях против России

Газета.Ruвчера в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
Хоккей

Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ

Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Общество

Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 05:14
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Общество

Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова

Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
Политика

В МИД РФ оценили доклад ОБСЕ о выборах на Украине

Система за выборами в странах-членах ОБСЕ должна быть реформирована, это следует из предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по президентским выборам на Украине.
Обновлено в 04:06
Политика

Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что разместила в Facebook фейк о якобы причастности российской компании к ролику кандидата в президенты Владимира Зеленского, и удалила эту новость.
Обновлено в 05:08
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть

Обновлено в 01:54
Экономика

Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей

Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.
Обновлено 02 апреля в 05:44
Происшествия

Во взрыве машины в Киеве усмотрели диверсию России

Взрыв автомобиля в Киеве стал результатом диверсии. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Росстат разъяснил данные о нехватке денег на обувь

Следующее аналогичное исследование пройдет в 2020 году. А старт их проведению был дан Росстатом в 2011 году.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие

Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Общество

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Футбол

«Зенит» открыл новый манеж для молодежи

Обновлено в 05:33
Происшествия

Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

В Свердловской области следователи проверят инцидент в больнице Первоуральска, где пенсионерка была вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице с больной ногой.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски

В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Политика

Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского

Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

Обновлено в 02:21
Футбол

Занев расторг контракт с «Енисеем»

Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол

Константин Зырянов: «Россия поднимается, сейчас нас все боятся»

19 лет государству, которое разграбили и уничтожили, и мы с нуля поднимаемся, нас сейчас все боятся.
Обновлено в 03:55
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Политика

Телеведущая Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко

Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Обновлено в 02:10
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории

Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное