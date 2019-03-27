В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииSnob.ru вчера в 11:14

В число банков, против которых сенаторы предлагают ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. Что еще известно: Хоть законопроект и направлен против России, его авторы отмечают, что киберугроза исходит также от Ирана, КНДР и Китая.

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

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