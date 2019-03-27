Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииSnob.ru вчера в 11:14
В число банков, против которых сенаторы предлагают ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. Что еще известно: Хоть законопроект и направлен против России, его авторы отмечают, что киберугроза исходит также от Ирана, КНДР и Китая.
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Как внесённый в конгресс США законопроект о санкциях может повлиять на российскую экономику
RT на русскомвчера в 18:16
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Политика
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Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть
Обновлено в 01:54
Экономика
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Во взрыве машины в Киеве усмотрели диверсию России
Взрыв автомобиля в Киеве стал результатом диверсии. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Росстат разъяснил данные о нехватке денег на обувь
Следующее аналогичное исследование пройдет в 2020 году. А старт их проведению был дан Росстатом в 2011 году.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
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Шоу-бизнес
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Общество
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Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
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Футбол
«Зенит» открыл новый манеж для молодежи
Обновлено в 05:33
Происшествия
Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале
В Свердловской области следователи проверят инцидент в больнице Первоуральска, где пенсионерка была вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице с больной ногой.
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Происшествия
В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски
В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
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Футбол
Занев расторг контракт с «Енисеем»
Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.
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Константин Зырянов: «Россия поднимается, сейчас нас все боятся»
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Политика
Телеведущая Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко
Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории
Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48