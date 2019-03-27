В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкцияхРИА Новости 10:09

с чего всё началось

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России. Он предполагает блокировку активов "двух или более" крупнейших российских банков. Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Общество Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.

Происшествия Российская студентка защитилась от пьяного соседа и попала под статью В Чувашии 19-летнюю студентку Анастасию Раймову приговорили к трем годам условно за нанесение тяжких телесных повреждений пьяному соседу, который напал на нее и угрожал «свернуть шею», сообщает «Медиазона».

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Экономика Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Энергетика Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Общество У Егора Крида закончился контракт с Black Star Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.

Политика В России появилась еще одна «могила» Путина Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).

Экономика Третья ВПП в Шереметьево может заработать до лета Минтранс надеется, что третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево заработает до лета, заявил журналистам заместитель главы ведомства Александр Юрчик.

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Экономика ЦБ дал отдельным НПФ время на устранение проблем Сегодня, 3 апреля 2019 года, заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин сообщил на биржевом форуме, что отдельные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) при стресс-тестировании показали «не самые лучшие результаты», но регулятор дал им время на устранение проблем.

Экономика ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.

Единоборства Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".

Политика Украина запретила частные полеты в Россию Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Происшествия Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.

Общество МГУ вошел в топ-15 лучших университетов мира по внедрению инноваций МГУ имени М.Ломоносова вошел в топ-15 лучших университетов мира по взаимодействию с промышленностью, внедрению инноваций и развитию инфраструктуры по версии британского журнала Times Higher Education, сообщает пресс-служба вуза.

Кино Алла Пугачева попадет в «Простоквашино» По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.

Энергетика Цены на бензин перестали сдерживать Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Наука Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.

Футбол Пеле был госпитализирован в Париже Легенда футбола Пеле 2 апреля был госпитализирован в одну из больниц Парижа.

Политика Порошенко предлагают поунижаться перед Зеленским Пока еще действующему президенту Украины Петру Порошенко стоило бы извиниться перед своим оппонентом Владимиром Зеленским за оскорбления в его адрес.

Экономика Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.