Происшествия

В Конго разбился самолет с российским экипажем
Вести.Ru
08:07

В Демократической республике Конго (ДРК) потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26, которым по предварительным данным управлял российский экипаж. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал посол России ДРК Алексей Сентебов.
Вести.Ru08:07

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