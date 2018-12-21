Происшествия
В Конго разбился самолет с российским экипажем
В Конго разбился самолет с российским экипажемВести.Ru08:07
В Демократической республике Конго (ДРК) потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26, которым по предварительным данным управлял российский экипаж. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал посол России ДРК Алексей Сентебов.
Вести.Ru08:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 18:34, Ашберн
Происшествия
Пожар на складе пиротехники в Петербурге потушен
Обновлено в 16:47
Происшествия
В Москве автомобиль снес ограждение и упал в Яузу
Автомобиль протаранил в пятницу вечером ограждение на Русаковской набережной на северо-востоке Москвы и упал в Яузу, спасатели вызволили застрявшего в нем человека, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Более 60 человек пострадали во время акций протеста в Каталонии
По меньшей мере 62 человека пострадали в пятницу в Каталонии в ходе акций протеста против правительства Испании.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую
Наказание по обеим статьям одинаковое — до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Вене задержали устроившего стрельбу мужчину
Полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в одном из ресторанов в центре Вены.
Обновлено в 10:50
Происшествия
СБУ выдвинула новую версию убийства советницы мэра Херсона
Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула новую версию убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено в 16:09
Происшествия
Браудер заочно арестован в России
Обновлено в 08:53
Происшествия
Двое российских футболистов избили и ограбили женщину в Рязани
Российские футболисты Дмитрий Митин и Артем Надеев избили и ограбили женщину в Рязани.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Аэропорт Гатвик возобновил работу
Обновлено в 01:42
Происшествия
11-летняя украинка родила ребенка в Польше
Польская прокуратура проводит следственные действия, после того как в городе Гданьске 11-летняя гражданка Украины родила ребенка.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Скандальную звезду «Уральских пельменей» ограбили в центре Москвы
Телеведущий, шоумен, режиссер и сценарист, бывший участник топовой команды КВН "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский стал жертвой злоумышленников.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В редакцию газеты принесли человеческую голову
Посылку обнаружили на парковке здания редакции в контейнере для льда.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении
Обновлено в 05:10
Происшествия
Самолет с хабаровскими туристами вылетел с Хайнаня
Борт авиакомпании "Аврора" с туристами, которые не могли вернуться с китайского острова Хайнань домой в связи с долгами туроператора "Жемчужная река", вылетел из аэропорта Хайкоу в Хабаровск с дополнительной посадкой во Владивостоке.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Петербурге Subaru на большой скорости протаранил полицейскую машину
На пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов автомобиль Subaru, двигавшийся на большой скорости, врезался в машину правоохранительных органов и вылетел на обочину.
Обновлено в 17:09