На борту разбившегося в Демокатической республике Конго (ДРК) самолета Ан-26 в составе экипажа были три российских пилота, сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем

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