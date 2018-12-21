Происшествия

Российские пилоты находились на борту Ан-26, разбившегося в Конго
REGNUM
08:20

На борту самолета Ан-26, которые потерпел крушение в Демократической Республике Конго, находились три пилота из Российской Федерации. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил журналистам посол России в ДРК Алексей Сентебов.
REGNUM08:20

Подробнее о событии

Посольство РФ в Конго подтвердило гибель трех пилотов в авиакатастрофе

Коммерсантъ12:52

Жертвами авиакатастрофы Ан-26 в ДР Конго стали трое россиян

Интерфакс12:27

Посольство подтвердило гибель трех российских пилотов в Африке

РБК12:55

Посольство РФ подтвердило гибель российских пилотов в ДР Конго

Life.ru12:30

Потерпевшим крушение в ДР Конго Ан-26 могли управлять российские пилоты

RT на русском11:29

Посольство РФ в ДР Конго подтвердило гибель трех российских пилотов в авиакатастрофе

ТАСС12:26

Трое российских пилотов погибли в результате крушения Ан-26 в ДРК

РИА Новости12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой

Обновлено в 13:36
Происшествия

Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне

В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии вышли на демонстрацию против заседания совета министров Испании, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 04:45
Происшествия

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Наказание по обеим статьям одинаковое — до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Аэропорт Гатвик вновь приостановил работу из-за сообщения о дроне

Аэропорт Гатвик, расположенный неподалеку от Лондона, в пятницу временно приостановил работу после нового сообщения о запуске дрона вблизи взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Браудер заочно арестован в России

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Вене задержали устроившего стрельбу мужчину

Полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в одном из ресторанов в центре Вены.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении

Обновлено в 05:10
Происшествия

Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили

Водителей могут обязать регулярно пересдавать экзамен К примеру, МВД предлагает разрешить вскрывать автомобили, когда в них находятся без присмотра дети, когда человек внутри нуждается в срочной медицинской помощи или когда в автомобиле заперся заведомый преступник.
Обновлено в 09:11
Происшествия

На Урале с инвалида потребовали плату за проезд собаки-поводыря

Местный житель - инвалид по зрению - рассказал, что кондуктор автобуса пыталась заставить его заплатить за собаку-поводыря и оскорбляла.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Пассажиры избили полицейского в московском метро

Четверо пассажиров избили полицейского на станции метро «Таганская».
Обновлено в 04:29
Происшествия

Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам

Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Непале автобус рухнул в ущелье: погибли 16 человек

Машина рухнула с высоты 700 метров. В результате погибли не менее 16 человек, еще 10 получили ранения.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Советник дагестанского премьера найден мертвым

В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Рязани два футболиста избили и ограбили женщину

В Рязани два футболиста Артем Надеев и Дмитрий Митин ограбили и избили женщину.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Насиловавший пациенток врач арестован в Петербурге

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать анестезиолога-реаниматолога клиники «Ювента» Армена Оганесяна.
Обновлено в 12:57
ещё по теме
Демократическая Республика Конго
Государство
Государство в Центральной Африке, граничащее с Республикой Конго, Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом, Угандой, Руандой, Бурунди, Танзанией, Замбией, Анголой, в том числе с ангольским эксклавом Кабиндой. До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира согласно исследованиям МВФ за 2014 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное