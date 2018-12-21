На борту самолета Ан-26, которые потерпел крушение в Демократической Республике Конго, находились три пилота из Российской Федерации. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил журналистам посол России в ДРК Алексей Сентебов.

Российские пилоты находились на борту Ан-26, разбившегося в Конго

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