Происшествия

В Конго разбился самолет с российским экипажем
Вести.Ru
08:07

В Демократической республике Конго (ДРК) потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26, которым по предварительным данным управлял российский экипаж. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал посол России ДРК Алексей Сентебов.
Вести.Ru08:07

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Демократическая Республика Конго
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Государство в Центральной Африке, граничащее с Республикой Конго, Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом, Угандой, Руандой, Бурунди, Танзанией, Замбией, Анголой, в том числе с ангольским эксклавом Кабиндой. До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира согласно исследованиям МВФ за 2014 год.
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