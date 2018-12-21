Происшествия
В Конго разбился самолет с российским экипажем
В Конго разбился самолет с российским экипажемВести.Ru08:07
В Демократической республике Конго (ДРК) потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26, которым по предварительным данным управлял российский экипаж. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал посол России ДРК Алексей Сентебов.
Вести.Ru08:07
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