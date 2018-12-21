Происшествия

В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем
Коммерсантъ
08:21

На борту разбившегося в Демокатической республике Конго (ДРК) самолета Ан-26 в составе экипажа были три российских пилота, сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.
Коммерсантъ08:21

Подробнее о событии

Потерпевшим крушение в ДР Конго Ан-26 могли управлять российские пилоты

RT на русском11:29

Пилоты разбившегося в Конго самолета перед трагедией жаловались на перегрев двигателей

URA.Ru10:20

В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем

Коммерсантъ08:21

В Африке разбился грузовой самолет с российским экипажем

РБК08:16

В ДРК разбился самолет с российским экипажем

РИА Новости09:42

Разбившимся в ДР Конго самолётом Ан-26 мог управлять российский экипаж

Life.ru07:45

Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение в ДР Конго

ТАСС07:40
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Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Происшествия

Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне

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Происшествия

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Наказание по обеим статьям одинаковое — до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Вене задержали устроившего стрельбу мужчину

Обновлено в 10:50
Происшествия

МВД просит заочно арестовать Уильяма Браудера

Тверской районный суд 21 декабря рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

На Урале с инвалида потребовали плату за проезд собаки-поводыря

Местный житель - инвалид по зрению - рассказал, что кондуктор автобуса пыталась заставить его заплатить за собаку-поводыря и оскорбляла.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении

Обновлено в 05:10
Происшествия

Пассажиры избили полицейского в московском метро

Четверо пассажиров избили полицейского на станции метро «Таганская».
Обновлено в 04:29
Происшествия

Двое российских футболистов избили и ограбили женщину в Рязани

Российские футболисты Дмитрий Митин и Артем Надеев избили и ограбили женщину в Рязани.
Обновлено в 09:16
Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
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Происшествия

Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам

Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
Обновлено в 06:15
Происшествия

Советник дагестанского премьера найден мертвым

В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.
Обновлено в 07:19
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Звезду «Уральских пельменей» обокрали в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные обокрали бывшего участника шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки

22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста

Обновлено в 02:20
Происшествия

На «Гражданском проспекте» и «Ленинском проспекте» бомбы не нашли

Ранее закрытые станции метро "Гражданский проспект" и "Ленинский проспект" теперь открыты для входа пассажиров.
Обновлено в 10:53
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Демократическая Республика Конго
Государство
Государство в Центральной Африке, граничащее с Республикой Конго, Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом, Угандой, Руандой, Бурунди, Танзанией, Замбией, Анголой, в том числе с ангольским эксклавом Кабиндой. До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира согласно исследованиям МВФ за 2014 год.
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