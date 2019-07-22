На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир. Причиной этому стал сход 23 вагонов с углем. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 22 июля, около 03:00 по московскому времени.

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

Политика Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убил его отец Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что пятилетнего мальчика, имевшего гражданство РФ, убил на территории польского государства его отец.

Экономика Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Энергетика «Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока» В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».

Футбол «Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун». Первую игру «красно-белые» проведут на выезде.

Армия и оружие В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.

Кино Опубликован первый трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен НВО представил первый трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.

Политика Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

Футбол Катарский клуб заинтересовался футболистом «Спартака» Ханни Катарский ФК «Аль-Гарафа» заинтересовался алжирским полузащитником московского «Спартака» Софьяном Ханни.

Политика Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.

Политика Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

Происшествия На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.

Экономика В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQ Китай не впервые пытается создать свою биржу для IT-компаний, предыдущие попытки в 2009 и 2013 годах провалились из-за недостатка качественных размещений и ограниченного оборота акций, но Star Market может ждать иная судьба, указывает CNN Business.

Происшествия В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Медведчук оценил первые результаты выборов Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.

Политика В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.