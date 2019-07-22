Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углемВести.Ru 01:59

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир. Причиной этому стал сход 23 вагонов с углем. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 22 июля, около 03:00 по московскому времени.
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