Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углемВести.Ru 01:59
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир. Причиной этому стал сход 23 вагонов с углем. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 22 июля, около 03:00 по московскому времени.
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