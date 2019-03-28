Общество
В Коми за неделю подорожали капуста и лукКомиинформ 00:32
Из плодоовощной продукции капуста стала дороже на 13,1%, лук репчатый - на 6%. В то же время огурцы подешевели на 8,9%, помидоры и картофель - на 2,7%.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане
В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Петербурге задержали психически больную «телефонную террористку»
Автором нескольких угроз о «заминировании» в Петербурге, после которых пришлось эвакуировать три торговых центра, оказалась психически больная женщина.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Авто
Aurus показал тизер своего спорткара
Из представленного видеоролика становится понятно, что брендирован будет весь спорткар, который будет построен на платформе Oreca 07.
Обновлено в 02:31
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Политика
Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit
Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Экономика
Кошельки партий проверили на прозрачность
Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".
Обновлено вчера в 17:03
Политика
США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот
Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:38
Игры
В сеть утекло фото нового геймпада DualShock для PlayStation 5
В сеть выложили фотографии геймпада DualShock для будущей консоли Sony, известной под кодовым названием PlayStation 5. Снимок 27 марта опубликовало немецкое издание WinFuture.
Обновлено в 02:32
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Недвижимость
Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на индивидуальное жилищное строительство
Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Кино
Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel
Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:14
Политика
Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге
Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Общество
Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке
С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Политика
Евросоюз запретил использование одноразовой пластиковой посуды
С 2021 года начинает действовать запрет ЕС на одноразовую пластиковую посуду.
Обновлено в 01:33
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Обновлено в 02:34
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Два студента три недели выживали в джунглях без еды и одежды
Два студента-приятеля из Великобритании, насмотревшись шоу о выживании в дикой природе, на три недели отправились в джунгли в Малайзии, не прихватив с собой ни еды, ни одежды.
Обновлено вчера в 02:42
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе
Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35