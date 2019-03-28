Общество

В Коми за неделю подорожали капуста и лукКомиинформ 00:32

Из плодоовощной продукции капуста стала дороже на 13,1%, лук репчатый - на 6%. В то же время огурцы подешевели на 8,9%, помидоры и картофель - на 2,7%.
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Стало известно, какие продукты подорожали и подешевели в Карелии

Карелинформ00:41

В Коми за неделю подорожали капуста и лук

Комиинформ00:32

С начала марта капуста в Тверской области подорожала на 48%

Tvtver.ruвчера в 14:49

В Тверской области за неделю более чем на 15% взлетели цены на капусту

Tverigrad.ruвчера в 14:29

В Ростовской области за неделю подорожали лук, капуста, мука и молоко

Don2426 марта в 15:32

На Дону на этой неделе подорожали капуста, лук, молочные продукты и мука

Donday.ru26 марта в 13:09
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Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане

В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Петербурге задержали психически больную «телефонную террористку»

Автором нескольких угроз о «заминировании» в Петербурге, после которых пришлось эвакуировать три торговых центра, оказалась психически больная женщина.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Авто

Aurus показал тизер своего спорткара

Из представленного видеоролика становится понятно, что брендирован будет весь спорткар, который будет построен на платформе Oreca 07.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Повесившего кота жителя Хабаровского края отправили в колонию

Обновлено в 00:12
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Политика

Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit

Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Экономика

Кошельки партий проверили на прозрачность

Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".
Обновлено вчера в 17:03
Политика

США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот

Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:38
Игры

В сеть утекло фото нового геймпада DualShock для PlayStation 5

В сеть выложили фотографии геймпада DualShock для будущей консоли Sony, известной под кодовым названием PlayStation 5. Снимок 27 марта опубликовало немецкое издание WinFuture.
Обновлено в 02:32
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Недвижимость

Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Кино

Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel

Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:14
Политика

Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Общество

Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке

С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Здоровье

Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза

Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Политика

Евросоюз запретил использование одноразовой пластиковой посуды

С 2021 года начинает действовать запрет ЕС на одноразовую пластиковую посуду.
Обновлено в 01:33
Культура

YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя

Обновлено в 02:34
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Два студента три недели выживали в джунглях без еды и одежды

Два студента-приятеля из Великобритании, насмотревшись шоу о выживании в дикой природе, на три недели отправились в джунгли в Малайзии, не прихватив с собой ни еды, ни одежды.
Обновлено вчера в 02:42
Авто

Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе

Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
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