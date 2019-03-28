Общество
В Коми за неделю подорожали капуста и лукКомиинформ 00:32
Об изменении цен на продукты питания с 19 по 25 марта проинформировал Комистат. По данным ведомства, за прошедшую неделю чай черный байховый подорожал в среднем на 1,6%, сметана - на 0,5%.
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Футбол
Иванович: готов еще продержаться несколько лет на высоком уровне
Футболист петербургского "Зенита" Бранислав Иванович заявил, что готов еще несколько лет играть на высоком уровне.
Обновлено в 17:53
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Здоровье
Русфонд удалил упоминания о прививках из историй тяжелобольных детей
С сайта Русфонда удалены упоминания о возможной связи заболеваний его подопечных со сделанными им прививками.
Обновлено в 11:23
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Авто
В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision
Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов
За оскорбление государственных символов и институтов власти грозит штраф до 300 тыс. руб.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Самолёт Air Canada столкнулся со стаей птиц
Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada при заходе на посадку в аэропорту Оттавы столкнулся со стаей птиц и повредил один из двигателей, но, несмотря на это, благополучно приземлился.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Обновлено в 17:25
Происшествия
В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда
В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Обновлено в 14:08
Происшествия
Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета
Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
Обновлено в 14:16
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети
Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка
Обновлено в 05:13
Политика
Москвичей с временной регистрацией хотят допустить на выборы мэра
Глава МГИК Валентин Горбунов уточнил, что возможность голосовать получат те жители Москвы, которые оформят временную регистрацию не менее чем за три месяца до выборов.
Обновлено в 17:13
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Важное за сутки
Правила обмена: как сэкономить на еде, одежде или времени
Расцвет свопов во многом объясняется тем, что их философия полностью соответствует принципам ответственного потребления, которые в последнее время пользуются всё большей популярностью.
Обновлено в 17:02
Технологии
Изобретателям заплатят за использование разработок
Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49