В Коми за неделю подорожали капуста и лукКомиинформ 00:32

Из плодоовощной продукции капуста стала дороже на 13,1%, лук репчатый - на 6%. В то же время огурцы подешевели на 8,9%, помидоры и картофель - на 2,7%.

В Коми за неделю подорожали капуста и лук

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Происшествия Адвокат опроверг «выманивание» Абызова в Россию Аснис отметил, что слухи о «заманивании» оперативниками Абызова с территории другого государства не соответствуют действительности, так как он постоянно пребывает в России с семьей.

Культура YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

Экономика Силуанов заявил о возможности увеличить пенсии до 20% Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсий Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации.

Авто 10 причин развода: почему Форд нас оставил Очень маленький Ford EcoSport пришел в Европу и Россию с рынка Южной Америки.

Происшествия Китаянка родила близнецов от мужа и любовника одновременно Жительница Китая родила двух мальчиков-близнецов, которые, как выяснилось в результате теста ДНК, были зачаты от разных мужчин.

Армия и оружие Россия поддерживает боеготовность военной техники Венесуэлы Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, но о новых закупках речи не идет, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов «Интерфаксу» на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.

Космос США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA Планы американских властей не предполагают, что люди будут постоянно находиться на поверхности спутника Земли Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены установить постоянное присутствие на поверхности Луны, передает ТАСС.

Происшествия СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании Представитель Следственного комитета заявил в ходе заседания в Басманном суде по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании.

Происшествия В здании правительства Хабаровского края проходят обыски Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.

Общество Разрешение на строительство завода в Култуке признали незаконным Разрешение на строительство завода по розливу воды Байкала в Култуке Слюдянского района 27 марта 2019 года признал незаконным Кировский районный суд Иркутска.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые стала мамой Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.

Армия и оружие Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.

Происшествия В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли три человека Три человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Юрге в Кемеровской области.

Культура Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.

Политика Тереза Мэй пообещала уйти в отставку Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.

Происшествия Бывший полпред на Дальнем Востоке задержан в Москве Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

Армия и оружие В России создадут единую военно-строительную компанию "Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.

Хоккей Гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флеймз».

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.

Транспорт Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.

Гаджеты В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой "М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.

Происшествия При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.