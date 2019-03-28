Общество
В Коми за неделю подорожали капуста и лукКомиинформ 00:32
Об изменении цен на продукты питания с 19 по 25 марта проинформировал Комистат. По данным ведомства, за прошедшую неделю чай черный байховый подорожал в среднем на 1,6%, сметана - на 0,5%.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева
Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:57
Культура
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Футбол
Ветеран московского «Динамо» Басалаев скончался на 74-м году жизни
Россиянин скончался после продолжительной болезни. Басалаев провел за "Динамо" 107 матчей и отметился двумя голами.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35
Хоккей
ЦСКА — СКА 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Космос
Новейшая система телеметрии от РКС повысит надежность перспективных космических аппаратов
Обновлено в 03:48
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Авто
Ford закрывает производство в России и почти уходит из страны
Сегодня компания Ford объявила, что закрывает производство в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Спартак» хочет выкупить тренировочную базу
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.
Обновлено в 11:36
Авто
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
Компания Honda начала продажи обновленного кроссовера Pilot в России.
Обновлено в 09:54
Наука
Стало известно, почему некоторые люди слышат гифки
Почему люди способны "слышать" беззвучные анимированные изображения — пишет издание Journal of Cognitive Neuroscience.
Обновлено в 09:04
Футбол
Mirror: «Ливерпуль» отклонит любое предложение по Мане этим летом
В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.
Обновлено в 07:59
Технологии
«ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты
Социальная сеть «ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты, но финальное решение о ее запуске пока не принято, сообщил RNS источник, знакомый с планами компании.
Обновлено в 09:48
Культура
YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.
Обновлено в 12:01