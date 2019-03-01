Общество
В Коми за неделю подорожали капуста и лукКомиинформ 00:32
Об изменении цен на продукты питания с 19 по 25 марта проинформировал Комистат. По данным ведомства, за прошедшую неделю чай черный байховый подорожал в среднем на 1,6%, сметана - на 0,5%.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Здоровье
Сотрудничество даст хороший результат
Соглашение между компаниями включает в себя несколько этапов, необходимых для проведения клинических испытаний, регистрации и вывода готового препарата на рынок.
Обновлено вчера в 04:13
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Подруга Началовой заступилась за Фролова, назвав его травлю опасной
Подруга Началовой высказалась о ситуации с имущественными претензиями Фролова к певице в программе "Пусть говорят".
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке
В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
Обновлено в 09:12
Кино
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Политика
Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года
Обновлено в 10:03
Футбол
Клод Макелеле: «Пообещал Роналдиньо отправить его в больницу, если он будет показывать свои финты с PlayStation. Он извинился»
Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле рассказал, какой диалог у него однажды состоялся на поле с экс-хавбеком «Барселоны» Роналдиньо.
Обновлено в 08:32
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
Kia представила два новых кроссовера
Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Наука
В Петербурге создали робота-хирурга для проведения операций на мозге
Роботизированный манипулятор, предназначенный для проведения операций на мозге, создали ученые Северной столицы.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Гаджеты
К Mir Pay подключились шесть новых банков
Напомним, Mir Pay был запущен платежной системой «Мир» 4 марта 2019 года, когда к сервису подключились Россельхозбанк, банк РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банк, АБ «Россия», УБРиР, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.
Обновлено в 03:38
Политика
МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы
«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Писательница примет участие в разработке сценария для продолжения культового сериала «Секс в большом городе».
Обновлено в 10:19
Экономика
Россия и Киргизия подписали соглашений на 12 миллиардов долларов
Общая сумма соглашений, по предварительным данным, составляет около 12 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:50
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Кино
Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением
Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Обозначены сроки первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Первый полет российского ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» компании «Сухой» пройдет в 2019 году, сообщил высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Обновлено в 07:54
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Баскетбол
Уолтон: не воспринимаю всерьёз слухи об отставке
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал слухи о возможной отставке после окончания сезона.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Угнавших судно мигрантов задержали на Мальте
Ранее стало известно, что мигранты, которым ранее оказали помощь в Сицилийском проливе, захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза; в Италии эти действия назвали «пиратством».
Обновлено в 06:19
Технологии
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Баскетбол
Матч между «Шарлотт» и «Милуоки» пройдет в Париже
Матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 между «Шарлотт» и «Милуоки» состоится в Париже.
Обновлено в 09:23
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Политика
В Госдуме рассказали об основных направлениях работы с госзакупками
Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков рассказал об основных направлениях работы по совершенствованию законодательства о госзакупках, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50