Общество

В Коми за неделю подорожали капуста и лукКомиинформ 00:32

Об изменении цен на продукты питания с 19 по 25 марта проинформировал Комистат. По данным ведомства, за прошедшую неделю чай черный байховый подорожал в среднем на 1,6%, сметана - на 0,5%.
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В Татарстане за неделю подорожали овощи

Татарстан-2408:08

Цены на капусту в Мурманской области растут как на дрожжах

Би-порт06:27

На Дону на этой неделе подорожали капуста, лук, молочные продукты и мука

Donday.ru26 марта в 13:09

С начала марта капуста в Тверской области подорожала на 48%

Tvtver.ruвчера в 14:49

В Тверской области за неделю более чем на 15% взлетели цены на капусту

Tverigrad.ruвчера в 14:29

В Ростовской области за неделю подорожали лук, капуста, мука и молоко

Don2426 марта в 15:32

В Коми за неделю подорожали капуста и лук

Комиинформ00:32
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Здоровье

Сотрудничество даст хороший результат

Соглашение между компаниями включает в себя несколько этапов, необходимых для проведения клинических испытаний, регистрации и вывода готового препарата на рынок.
Обновлено вчера в 04:13
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Подруга Началовой заступилась за Фролова, назвав его травлю опасной

Подруга Началовой высказалась о ситуации с имущественными претензиями Фролова к певице в программе "Пусть говорят".
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке

В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
Обновлено в 09:12
Кино

Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева

Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Политика

Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года

Обновлено в 10:03
Футбол

Клод Макелеле: «Пообещал Роналдиньо отправить его в больницу, если он будет показывать свои финты с PlayStation. Он извинился»

Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле рассказал, какой диалог у него однажды состоялся на поле с экс-хавбеком «Барселоны» Роналдиньо.
Обновлено в 08:32
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено вчера в 11:35
Авто

Kia представила два новых кроссовера

Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Наука

В Петербурге создали робота-хирурга для проведения операций на мозге

Роботизированный манипулятор, предназначенный для проведения операций на мозге, создали ученые Северной столицы.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Гаджеты

К Mir Pay подключились шесть новых банков

Напомним, Mir Pay был запущен платежной системой «Мир» 4 марта 2019 года, когда к сервису подключились Россельхозбанк, банк РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банк, АБ «Россия», УБРиР, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.
Обновлено в 03:38
Политика

МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы

«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Культура

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Писательница примет участие в разработке сценария для продолжения культового сериала «Секс в большом городе».
Обновлено в 10:19
Экономика

Россия и Киргизия подписали соглашений на 12 миллиардов долларов

Общая сумма соглашений, по предварительным данным, составляет около 12 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:50
Общество

В Якутии мигрантам запретили работать водителями и продавцами

Обновлено в 05:33
Происшествия

27 мусульман задержали у ТЦ «Москва» за «митинг» во время намаза

Обновлено в 09:29
Политика

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Кино

Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением

Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Обозначены сроки первого полета ударного беспилотника «Охотник»

Первый полет российского ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» компании «Сухой» пройдет в 2019 году, сообщил высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Обновлено в 07:54
Спорт

МОК официально лишил российских бобслеистов золотых медалей Игр в Сочи

Обновлено в 01:33
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Экс-полицейский подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета

Обновлено в 06:29
Баскетбол

Уолтон: не воспринимаю всерьёз слухи об отставке

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал слухи о возможной отставке после окончания сезона.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Угнавших судно мигрантов задержали на Мальте

Ранее стало известно, что мигранты, которым ранее оказали помощь в Сицилийском проливе, захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза; в Италии эти действия назвали «пиратством».
Обновлено в 06:19
Технологии

Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Баскетбол

Матч между «Шарлотт» и «Милуоки» пройдет в Париже

Матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 между «Шарлотт» и «Милуоки» состоится в Париже.
Обновлено в 09:23
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Политика

В Госдуме рассказали об основных направлениях работы с госзакупками

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков рассказал об основных направлениях работы по совершенствованию законодательства о госзакупках, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
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