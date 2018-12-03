Политика

В Книге рекордов Гиннесса Севастополь называли частью России
Газета.Ru
10:47

Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь городом в Российской Федерации. На сайте был опубликован сертификат о том, что Александр Бендиков смог удержать 349 гвоздей на шляпке одного гвоздя. В графе "место установления рекорда" написано "Севастополь, РФ".
Газета.Ru10:47
с чего всё началось
"Работаем над исправлением неверного обозначения временно оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннеса", — написала Зеленко в аккаунте в Twitter
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РИА Новости07:25

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