Книга рекордов Гиннесса обозначила Севастополь как территорию России. Соответствующая запись сделана в сертификате о регистрации достижения, опубликованном на сайте Guinness World Records.

Политика Политика Трамп надеется обсудить с Путиным сдерживание гонки вооружений Дональд Трамп уверен, что в будущем сможет обсудить проблему сокращения вооружений с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Политика Политика Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, подразумевающий прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Политика Политика Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и Порошенко Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было.

Политика Политика Режиссер Сокуров и журналистка Винокурова вошли в обновленный СПЧ В совет вошли специальный корреспондент информационного агентства Znak Екатерина Винокурова, режиссер Александр Сокуров и политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

Политика Политика Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2» Генеральный секретарь германской партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую пророчат в приемники Ангелы Меркель, заявила о том, что отказ от политической поддержки "Северного потока-2" был бы слишком радикальной мерой.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.

Политика Политика Anonymous выложили новые документы по борьбе с российской пропагандой Хакеры Anonymous опубликовали новые документы британского проекта Integrity Initiative, который занимается борьбой с дезинформацией и привлекает внимание к «угрозе» западным демократиям со стороны России.

Политика Политика В России объявили «миграционную амнистию» для граждан Молдавии Как сообщается на сайте ведомства, о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии лидер этой страны Игорь Додон просил президента России Владимира Путина в ходе своего визита в Москву 31 октября.

Политика Политика В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о переброске войск Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о переброске войск к границе с Россией.

Политика Политика Депутат рады Семенченко оказался среди задержанных с оружием в Тбилиси Депутат Верховной рады, экс-командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко оказался среди граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.

Политика Политика Медведев назначил нового торгового представителя РФ в Германии Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Андрея Соболева торговым представителем России в Германии.

Политика Политика Госдума рассмотрит обращение к миру по поводу действий Украины Комитет Совета Федерации по международным делам подготовит проект обращения верхней палаты в зарубежные парламенты и международные парламентские организации в связи с провокациями Украины в адрес России.

Политика Политика Глава МИ-6 заверил, что Британия не стремится дестабилизировать Россию Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер во время речи в университете Сент-Эндрюс заявил, что Великобритания не стремится дестабилизировать Россию.

Политика Политика Губернатор потребовал отстранить мэра Смоленска из-за «плохой работы» Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что внес в городской совет инициативу об отстранении мэра Смоленска Владимира Соваренко.