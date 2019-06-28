Транспорт

В Клину могут построить аэропорт для лоукостеровТурДом 03:58

Министерство обороны РФ выступило с предложением использовать военный аэродром Клин-5 в качестве площадки под строительство нового аэропорта для низкобюджетных перевозчиков. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники в ведомстве.
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Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину

Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5. Об этом РБК сообщил источник, близкий к инициаторам проекта, и подтвердил источник в администрации Клина.
РБК01:00

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Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину

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СМИ узнали о планах Минобороны построить аэропорт для лоукостеров в Клину

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ИА «Ореанда-Новости» Актриса Инна Чурикова вскоре будет выписана из больницы, куда она попала после падения со сцены во время спектакля.
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Город областного подчинения в Московской области, административный центр городского округа Клин. Населённый пункт воинской доблести. Население - 79168 чел.
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