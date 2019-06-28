Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5. Об этом РБК сообщил источник, близкий к инициаторам проекта, и подтвердил источник в администрации Клина.

с чего всё началось

Министерство обороны РФ выступило с предложением использовать военный аэродром Клин-5 в качестве площадки под строительство нового аэропорта для низкобюджетных перевозчиков. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

В Клину могут построить аэропорт для лоукостеров

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