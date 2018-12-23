Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Клинцы (Брянская область), курирующая отправку группы детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась с работы, а начальник отдела образования получила выговор после проверки прокуратуры.

с чего всё началось

Речь идет о поездке на отдых в Турцию группы из 50 детей из Клинцов, ранее в марте этого года организованной при поддержке благотворительного фонда имени убитого посла РФ Андрея Карлова, после которой выяснилось, что среди детей, отправленных в турецкий Демре, присутствовали дочь местного мэра и еще несколько детей чиновников.

В Клинцах уволилась чиновница, отправившая детей в Турцию

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