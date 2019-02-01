Происшествия

Торговый центр загорелся в дагестанском КизляреГазета.Ru 00:28

В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. Уточняется, что здание продолжает гореть в настоящее время, на месте работают пожарные.
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Пожар в ТЦ в Кизляре ликвидирован

RT на русском01:16

Огонь охватил торговый центр в центре Кизляра

ФАН01:02

В Кизляре горит четырехэтажный торговый комплекс

РИА Дагестан01:00

В дагестанском Кизляре горит торговый центр

Нур01:10

В дагестанском Кизляре загорелся торговый центр

Лезги газет01:08

В Кизляре загорелся торговый центр

Замана01:01

В Кизляре сгорели два ТЦ, повреждено несколько магазинов

ТАСС01:16
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Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Технологии

В работе YouTube произошел технический сбой

Известно, что из-за технических неполадок пользователи не могут осуществлять работу на сайте.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено вчера в 14:02
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Суд арестовал отца сенатора Арашукова

Обновлено вчера в 13:36
Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

На территории байк-центра «Ночных волков» произошел пожар

Пожар произошел в металлическом строении на улице Нижние Мневники в Москве, пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат

В России с сегодняшнего дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Чечне скончалась самая пожилая россиянка

Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено вчера в 15:18
Авто

Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле Tesla

Судя по тизеру, опубликованному в социальных сетях японского автопроизводителя несколько часов назад, новый Subaru Legacy получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Суд в Китае приговорил водителя такси к смертной казни

"Первого февраля 2019 года в 10.30 по местному времени (5.30 мск) Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в ходе закрытого заседания огласил смертный приговор в отношении обвиняемого Чжун Юаня по делу об изнасиловании, ограблении и умышленном убийстве, совершенным с особой жестокостью", - говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 23:53
Транспорт

За январь москвичи совершили почти три миллиона поездок с каршерингом

Обновлено в 01:18
Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие

Военные пробили затор на реке Бурея мощным взрывом

После очередного подрыва в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в начале декабря сошел оползень и обрушилась часть сопки, военным удалось разрушить появившуюся природную плотину.
Обновлено в 00:51
Гаджеты

Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровкой

Компания Puma анонсировала кроссовки Fi, оснащённые системой автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 07:06
Интернет

Компания Google платила пользователям за возможность слежки

Корпорация Google платила деньги пользователям за доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона

Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Москвичи проведут «День без турникетов»

Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля. Ключевой темой мероприятия станет девиз «Создаём будущее».
Обновлено в 00:59
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся торговый центр

Обновлено вчера в 23:54
Наука

В Англии случайно нашли древнюю рукопись о короле Артуре

Сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Майкл Ричардсон случайно обнаружил в местной библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

США дезинформировали ОАЭ об опасной ситуации с российским спутником

Соединенные Штаты ввели Объединенные Арабские Эмираты в заблуждение, сообщив ложную информацию о приближении российского спутника к аппарату YahSat-1B, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Украденная картина Куинджи вернется на выставку в Третьяковку

Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов

На Тайване в парке развлечений в Тайчжуне туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира - американской горке Gravity Max, которую еще называют "скалолаз".
Обновлено вчера в 17:14
Наука

Найдены руины древнего затерянного мегаполиса

Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Конфликт между заключенными произошел в колонии под Саратовом

Обновлено в 00:55
Экономика

Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Россия снова сократила вложения в госдолг США

Россия в ноябре 2018 года снова вернулась к сокращению вложений в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries).
Обновлено в 00:10
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