Энергетика
В Китай плывут танкеры с 12 млн баррелей нефти из СШАМонаВиста вчера в 11:15
В Китай направляются 6 танкеров, которые перевозят не менее 12 миллионов баррелей нефти из США.
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Направляющиеся в Китай танкеры с американской нефтью могут развернуть
Российская газета23 августа в 19:00
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 16:59
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Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
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Обновлено в 08:04
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Солист «Руки вверх» Сергей Жуков об Акинфееве, ЦСКА и Чалове
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