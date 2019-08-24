Энергетика

В Китай плывут танкеры с 12 млн баррелей нефти из СШАМонаВиста вчера в 11:15

В Китай направляются 6 танкеров, которые перевозят не менее 12 миллионов баррелей нефти из США.
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В Китай направили 12 млн баррелей нефти из США: Bloomberg

Евразия Dailyвчера в 18:00

Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США

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Газета.Ruвчера в 12:44

В Китай плывут танкеры с 12 млн баррелей нефти из США

МонаВиставчера в 11:15

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Life.ru23 августа в 20:34

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Российская газета23 августа в 19:00

CША направили в Китай 12 млн баррелей нефти на шести танкерах

Аргументы неделивчера в 13:08
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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Обновлено в 13:12
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Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь

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Участники G7 видят значительные риски в развитии мировой экономики, связанные также с вопросами торговли, заявила на пресс-конференции на полях саммита "семерки" канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
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Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

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