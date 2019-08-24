В Китай направляются 6 танкеров, которые перевозят не менее 12 миллионов баррелей нефти из США.

В Китай плывут танкеры с 12 млн баррелей нефти из США

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