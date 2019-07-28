Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru 14:33
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:31, Вашингтон
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке Украины
Определился победитель Суперкубка Украины. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке Украины, который проходил в Одессе.
Обновлено в 16:11
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».
Обновлено в 11:55
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Обновлено вчера в 12:06
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Я рад за «Торпеду», или как его там зовут
Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон отметил третье место российского гонщика Даниила Квята на Гран При Германии.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Авто
Составлен топ-5 советских автомобилей с иностранными корнями
Многие конструктивные и дизайнерские решения для легендарного «Запорожца» (ЗАЗ-966) 1966 года выпуска с 1,2-литровым мотором на 40 л.с. советские инженеры заимствовали у компактного германского автомобиля NSU Prinz IV 1961 модельного года, который, в свою очередь, опирался на разработки Chevrolet Corvair.
Обновлено в 03:37
Космос
В Москве представили проект аппарата, который изучит участки Луны
В московском Музее космонавтики презентовали проект микроспутника, разработанный российскими инженерами для изучения участков Луны, информирует ТАСС.
Обновлено 26 июля в 06:32
Политика
В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля.
Обновлено в 19:16
Технологии
Dentons помогла МТС оценить юридические риски в области интеллектуальной собственности
Компания "МТС" создала и внедрила уникальную систему выявления и оценки юридических рисков в области интеллектуальной собственности.
Обновлено в 19:30
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Иллюзия всемогущества
Эксперты министерства обороны США бьют тревогу из-за ситуации в национальном ВПК.
Обновлено в 19:00
Автоспорт
Магнуссен считает, что в новом столкновении «Хаасов» виноват Грожан
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал инцидент с напарником Роменом Грожаном на Гран-при Германии.
Обновлено в 17:49
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова затопило дома
Вторая волна паводка снова подтопила дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Общество
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: не спешите с обещаниями
Первая половина недели принесет вам легкость в мыслях и позволит расширить круг общения.
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Космос
Västerviks-Tidningen (Швеция): первого человека в космосе звали Гагарин (Västerviks-Tidningen)
Если верить прошлогоднему соцопросу, целых 57 процентов русских считают, что на самом деле никакой высадки на Луну не было.
Обновлено в 18:14
Экономика
Россияне стали больше экономить из-за нехватки денег
Россияне стали больше экономить.
Обновлено в 12:05
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено вчера в 11:26
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Футбол
Эмери подтвердил, что «Арсенал» хочет приобрести Пепе
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном переходе форварда "Лилля" Николя Пепе.
Обновлено в 17:57
Общество
В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик»
Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
Обновлено в 11:46