Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru 14:33

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

В Китае заговорили о возвращении себе острова Сахалин

URA.Ru14:18

Sohu (Китай): российские археологи раскопали каменную стелу на острове Сахалин. Китайские эксперты сочли это позорным для императора Цяньлуна (Sohu)

ИноСМИ08:29

Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей

RT на русском16:37

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Газета.Ru14:33

Китайское СМИ назвало Сахалин большой потерей для Пекина

Московский Комсомолец14:03

В Китае журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

РИА Новости13:38

Китайские СМИ пожалели об утрате Сахалина

Взгляд.ру13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:31, Вашингтон
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Политика

Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым

Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Футбол

«Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке Украины

Определился победитель Суперкубка Украины. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке Украины, который проходил в Одессе.
Обновлено в 16:11
Наука

Работа человека деформирует или восполняет мозг

Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».
Обновлено в 11:55
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено вчера в 12:06
Космос

Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь

Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: Я рад за «Торпеду», или как его там зовут

Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон отметил третье место российского гонщика Даниила Квята на Гран При Германии.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Авто

Составлен топ-5 советских автомобилей с иностранными корнями

Многие конструктивные и дизайнерские решения для легендарного «Запорожца» (ЗАЗ-966) 1966 года выпуска с 1,2-литровым мотором на 40 л.с. советские инженеры заимствовали у компактного германского автомобиля NSU Prinz IV 1961 модельного года, который, в свою очередь, опирался на разработки Chevrolet Corvair.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД

Обновлено в 05:42
Космос

В Москве представили проект аппарата, который изучит участки Луны

В московском Музее космонавтики презентовали проект микроспутника, разработанный российскими инженерами для изучения участков Луны, информирует ТАСС.
Обновлено 26 июля в 06:32
Политика

В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля.
Обновлено в 19:16
Технологии

Dentons помогла МТС оценить юридические риски в области интеллектуальной собственности

Компания "МТС" создала и внедрила уникальную систему выявления и оценки юридических рисков в области интеллектуальной собственности.
Обновлено в 19:30
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Иллюзия всемогущества

Эксперты министерства обороны США бьют тревогу из-за ситуации в национальном ВПК.
Обновлено в 19:00
Автоспорт

Магнуссен считает, что в новом столкновении «Хаасов» виноват Грожан

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал инцидент с напарником Роменом Грожаном на Гран-при Германии.
Обновлено в 17:49
Общество

В пострадавшем от паводка Тулуне снова затопило дома

Вторая волна паводка снова подтопила дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Происшествия

СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье

Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Общество

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: не спешите с обещаниями

Первая половина недели принесет вам легкость в мыслях и позволит расширить круг общения.
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу

Обновлено в 10:47
Космос

Västerviks-Tidningen (Швеция): первого человека в космосе звали Гагарин (Västerviks-Tidningen)

Если верить прошлогоднему соцопросу, целых 57 процентов русских считают, что на самом деле никакой высадки на Луну не было.
Обновлено в 18:14
Экономика

Россияне стали больше экономить из-за нехватки денег

Россияне стали больше экономить.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено вчера в 11:26
Кино

«Король лев» возглавил российский прокат в выходные

Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Футбол

Эмери подтвердил, что «Арсенал» хочет приобрести Пепе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном переходе форварда "Лилля" Николя Пепе.
Обновлено в 17:57
Общество

В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик»

Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
Обновлено в 11:46
ещё по теме
Сахалин
Остров
Остров у восточного побережья Азии. Входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом; от японского острова Хоккайдо - проливом Лаперуза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное