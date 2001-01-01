Экономика
В Китае заявили, что готовы делиться опытом управления в банковской сфереТАСС 22:32
Китай планирует воспользоваться благоприятными возможностями для продвижения многостороннего сотрудничества в финансовой сфере в ходе предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в японской в Осаке и готов поделиться с заинтересованными сторонами опытом в сфере банковского регулирования ради всеобщего устойчивого развития.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:46, Вашингтон
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 04:37
Политика
ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Общество
Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе
Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
Обновлено в 21:55
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Обновлено в 10:52
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Политика
Грузия приценивается к санкциям
Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено в 16:13
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем
Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.
Обновлено в 22:30
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея.
Обновлено в 21:46
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Политика
Главе МВД предложили легализовать движения «Лев против» и «СтопХам»
Кирьянов и Андреев уверены, что деятельность таких общественных структур достойна внимания, но нуждается при этом в правовом регулировании и приведении таких объединений в единое конструктивное русло.
Обновлено в 23:22
Происшествия
Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Обновлено в 22:54
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Общество
Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса»
Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 22:16
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Общество
Подземный переход на одном из главных перекрёстков Эльмаша закопают до середины октября
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который демонтирует подземный переход на перекрестке Фронтовых Бригад и Старых Большевиков.
Обновлено в 23:00
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Политика
Авиакомпаниям Грузии запретили летать в РФ
Россия запретила грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Сборная Германии вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы
Футболисты сборной Германии сыграли вничью с командой Австрии (1:1) в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Обновлено в 18:42
Гаджеты
Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше
Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00