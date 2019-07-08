Космос

В Китае завершили создание марсоходаRambler News Service 03:14

Китайские ученые объявили, что завершена постройка марсохода для первой миссии на Марс в 2020 году, пишет газета Global Times. «Основная задача зонда — обнаружение признаков жизни на Марсе», — заявил главный ученый китайского плана исследования Луны Оуян Цзыюань на конференции по спутнику и космосу.
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СМИ сообщили о создании марсохода в Китае

РБК02:28

В Китае объявили о постройке марсохода для миссии на Марс в 2020 году

RT на русском02:25

СМИ: Китай завершил создание марсохода

ТАСС00:28

Китай завершил создание марсохода

Эхо Москвы01:45

Китай завершил создание марсохода, сообщили СМИ

РИА Новости01:37

Китай построил марсоход

Газета.Ru00:53

СМИ: у Китая появился собственный марсоход

Телеканал 360°02:15
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Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Россияне больше не смогут улететь в Грузию

После всех высказываний и конфликтов президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт 9 июля

Похороны пройдут на Скорбященском кладбище. Траурная церемония начнётся в 12.30. Напомним, Сергей Яковлев погиб 6 июля.
Обновлено в 03:30
Политика

Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием "адекватно" ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Суд закрыл кафе в Петербурге, где шаурмой отравились более 50 человек

Обновлено в 04:29
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Энергетика

Польская Orlen оценит ущерб от инцидента с «Дружбой» в ближайшие недели

Польский концерн Orlen намерен в ближайшие недели представить оценку суммы преподаваемых компенсаций от российских поставщиков нефти из-за инцидента с загрязнением сырья в нефтепроводе «Дружба», заявил глава Orlen Даниель Обайтек.
Обновлено в 04:31
Интернет

Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10

Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Общество

Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Таганроге судебные приставы арестовали четыре автомобиля должников

Обновлено в 02:36
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено вчера в 07:09
Общество

В Челябинске установят специальные тумбы для рекламы

Планируется, что этот вариант позволит эффективнее справиться с рекламными объявлениями, появляющимися где попало, чем простая «зачистка» или штрафные санкции для заказчиков расклейки.
Обновлено в 03:16
Авто

Китайский JAC назвал рублевые цены на пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала рублевые цены на свой новый пикап для России. Продажи модели T6 начнутся в России в сентябре.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Кино

В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney

Обновлено в 02:59
Культура

В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине

Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Футбол

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

Обновлено в 04:01
Наука

В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет

Ученые отмечают, что это первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 млн лет назад.
Обновлено в 00:28
Общество

Рождаемость в России снизилась на 15 процентов за два года

В прошлом году родилось 1,6 млн детей. В 2018 году в России родилось 1,6 млн детей — это на 15% меньше, чем в 2016 году.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца

Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Политика

В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Экономика

Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции

Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала фигуру на пляже

Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Обновлено в 04:14
Наука

Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук

Обновлено вчера в 16:58
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