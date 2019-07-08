Космос
В Китае завершили создание марсоходаRambler News Service 03:14
Китайские ученые объявили, что завершена постройка марсохода для первой миссии на Марс в 2020 году, пишет газета Global Times. «Основная задача зонда — обнаружение признаков жизни на Марсе», — заявил главный ученый китайского плана исследования Луны Оуян Цзыюань на конференции по спутнику и космосу.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Россияне больше не смогут улететь в Грузию
После всех высказываний и конфликтов президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт 9 июля
Похороны пройдут на Скорбященском кладбище. Траурная церемония начнётся в 12.30. Напомним, Сергей Яковлев погиб 6 июля.
Обновлено в 03:30
Политика
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием "адекватно" ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 04:36
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Энергетика
Польская Orlen оценит ущерб от инцидента с «Дружбой» в ближайшие недели
Польский концерн Orlen намерен в ближайшие недели представить оценку суммы преподаваемых компенсаций от российских поставщиков нефти из-за инцидента с загрязнением сырья в нефтепроводе «Дружба», заявил глава Orlen Даниель Обайтек.
Обновлено в 04:31
Интернет
Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10
Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Общество
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Общество
В Челябинске установят специальные тумбы для рекламы
Планируется, что этот вариант позволит эффективнее справиться с рекламными объявлениями, появляющимися где попало, чем простая «зачистка» или штрафные санкции для заказчиков расклейки.
Обновлено в 03:16
Авто
Китайский JAC назвал рублевые цены на пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала рублевые цены на свой новый пикап для России. Продажи модели T6 начнутся в России в сентябре.
Обновлено в 03:09
Кино
В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney
Обновлено в 02:59
Культура
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Футбол
Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ
Обновлено в 04:01
Наука
В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет
Ученые отмечают, что это первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 млн лет назад.
Обновлено в 00:28
Общество
Рождаемость в России снизилась на 15 процентов за два года
В прошлом году родилось 1,6 млн детей. В 2018 году в России родилось 1,6 млн детей — это на 15% меньше, чем в 2016 году.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца
Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Экономика
Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции
Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фигуру на пляже
Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 04:14
Наука
Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено вчера в 16:58