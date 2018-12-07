Аппарат для исследования обратной стороны Луны "Чанъэ-4" запущен в Китае, сообщает телеканал CGTN. По данным телеканала, исследовательская миссия была запущена для изучения "некоторых тайн ближайшего космического соседа планеты Земля".

В Китае запустили аппарат для исследования обратной стороны Луны

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