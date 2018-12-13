Политика

В Китае задержан канадец — организатор встреч с Ким Чен Ыном
BFM.ru
01:57

По данным канадских СМИ, Спэйвор помогал организовывать встречи бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
BFM.ru01:57

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РЕН ТВвчера в 23:24

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Второй задержанный в Китае канадец был знаком с Ким Чен Ыном, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 22:40

Еще один гражданин Канады задержан в Китае

Взгляд.рувчера в 22:32

СМИ: МИД Канады подтвердил личность второго канадца, задержанного в Китае

ТАССвчера в 23:19
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Американский баскетболист
Бывший американский баскетболист, выступавший за различные клубы НБА. Обладатель пяти чемпионских перстней. Известен своим стилем агрессивной борьбы за подбор, а также жёсткой борьбой в защите. Был лучшим по подборам в среднем за игру на протяжении семи регулярных сезонов НБА подряд, что является рекордом за всю историю лиги. Родман семь раз входил в сборную всех звёзд защиты, дважды его признавали лучшим оборонительным игроком НБА. Его биография на сайте NBA.com начинается со слов «возможно, лучший подбирающий игрок НБА за всю историю». 1 апреля 2011 года «Детройт Пистонс» вывели из обращения игровую майку с 10-м номером, под которым играл в команде Родман. 12 августа 2011 года спортсмен был введён в Баскетбольный Зал славы.
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