Политика
В Китае задержан бывший канадский дипломат
В Китае задержан бывший канадский дипломатРоссийская газета14:03
Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Китае во время служебной командировки. Об этом сообщила неправительственная организация "Международная кризисная группа", с которой он сотрудничал и по делам которой приехал в Поднебесную.
Российская газета14:03
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«Международной кризисной группе известно, что её старший советник по Северо-Восточной Азии Майкл Ковриг был задержан в Китае», — цитирует Reuters заявление МКГ.News.ru09:50
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