Политика
В Китае задержали канадского экс-дипломата
В Китае задержали канадского экс-дипломатаНевские Новости22:39
Организация делает все возможное, чтобы освободить своего сотрудника. 11 декабря в Китае задержали старшего советника по Северо-Восточной Азии Международной кризисной группы канадца Майкла Коврига. Известно, что ранее он был дипломатом.
Невские Новости22:39
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«Международной кризисной группе известно, что её старший советник по Северо-Восточной Азии Майкл Ковриг был задержан в Китае», — цитирует Reuters заявление МКГ.News.ru09:50
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