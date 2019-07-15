"В первом полугодии 2019 года в городах и поселках Китая было создано 7,37 миллиона новых рабочих мест, что составляет 67% от годового плана", - говорится в докладе. По итогам июня этого года коэффициент городской безработицы составил 5,1%, что на 0,1 процентный пункт выше, чем в мае.

В Китае за полгода создали более семи миллионов рабочих мест

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