В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшиеREGNUM вчера в 17:59

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа». Вечером 17 июня в китайской провинции Сычуань было зафиксировано два мощных землетрясения. Первое — магнитудой 6,0 — произошло в уезде Чаннин округа Ибинь.

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

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