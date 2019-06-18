Происшествия

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшиеREGNUM вчера в 17:59

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа». Вечером 17 июня в китайской провинции Сычуань было зафиксировано два мощных землетрясения. Первое — магнитудой 6,0 — произошло в уезде Чаннин округа Ибинь.
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Мощное землетрясение в Китае унесло жизни 12 человек

Аргументы недели00:13

Число жертв землетрясения в Китае выросло до 12

Интерфакс00:44

Страшные последствия землетрясений: в Китае возросло число жертв подземных толчков

РЕН ТВвчера в 17:48

Еще одно землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Китая

ТАССвчера в 19:54

В китайской Сычуани объявлена чрезвычайная ситуация из-за землетрясения

REGNUM01:11

Китай продолжают сотрясать подземные толчки

Вести.Ruвчера в 20:40

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3

РИА Новостивчера в 20:09
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума

Россия в апреле 2019 года снизила свои инвестиции в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до суммы в $12,136 млрд.
Обновлено в 03:40
Политика

Оскверненные могилы британцев в Крыму возмутили Лондон

Могилы в британцев Крыму осквернены, захвачены и забыты, приводит "ИноСМИ" статью в журнале Times.
Обновлено в 02:51
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Музыка

Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

СМИ опубликовали видео конфликта между певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой на музыкальной премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 14:05
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Политика

Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

Обновлено в 03:22
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 03:40
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Хоккей

«Рейнджерс» выменяли у «Виннипега» защитника Трубу

Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

В Петербурге юному фигуристу проломили голову на катке

Обновлено в 03:27
Общество

Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей

Обновлено вчера в 07:12
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Пугачева нежно поздравила Галкина с днем рождения

Примадонна российской сцены Алла Пугачева нежно поздравила своего супруга, известного юмориста и телеведущего Максима Галкина с днем рождения.
Обновлено в 03:22
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ

Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире

Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Названа причина инцидента с «Адмиралом Виноградовым»

Шестого июня американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно перерезал путь большому противолодочному кораблю Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", который шел параллельным курсом авианосной ударной группе Седьмого флота США.
Обновлено в 03:40
Технологии

В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
Обновлено вчера в 22:06
Транспорт

Движение в центре Москвы ограничат ночью 20 июня из-за выпускного бала

Обновлено в 02:38
Происшествия

Мошенничества с купюрами «банка приколов» с русскими надписями начали совершать в Финляндии

Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из «банка приколов», на которых были надписи на русском языке.
Обновлено в 03:28
Политика

В Госдуме разрабатывают законопроект о наказании за домогательства

Обновлено вчера в 21:55
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено вчера в 14:14
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