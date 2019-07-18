с чего всё началось

Корабль выглядел на фоне эсминцев НАТО так, что его окрестили «рыбацкой лодкой». Так, издание Sohu пишет, что он был создан еще во времена холодной войны. По словам автора заметки, решение выдвинуть бронетанкер на учения было продиктовано безысходностью.

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Гаджеты Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.

Хоккей «Трактор» обменял Петрикова на денежную компенсацию Отмечается, что 24-летний игрок продолжит карьеру в выступающем в ВХЛ тюменском «Рубине», челябинцы получат взамен денежную компенсацию.

Политика Путин распространил упрощенную выдачу паспортов России на весь Донбасс Согласно апрельскому указу, упрощенная выдача российского гражданства касалась жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Культура Инна Чурикова получила травму во время спектакля Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Футбол Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.

Политика Госдума приняла законопроект о шпионских устройствах Госдума приняла в третьем, окончательном чтении приняла поправки в УК и КоАП России, которыми уточняются понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Кино HBO перезапустит сериал «Сплетница» Сериал «Сплетница» основан на серии романов Сесили фон Цигезар. Шоу было популярно в период с 2007 по 2012 годы.

Экономика В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию В бюджет на 2020-2021 гг. заложат субсидирование тарифов на электрическую энергию для россиян, жителей Дальнего Востока, Калининградской области и т.д. Речь идет о предварительной сумме в 402 млрд. рублей.

Армия и оружие Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Экономика S&P улучшило прогноз по рейтингу ЮниКредит Банка Международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЮниКредит Банку на уровне "BBB - / A-3" и улучшило прогноз по рейтингу с "негативного" до "стабильного", говорится в релизе агентства.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.

Политика Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.

Политика МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.

Шоу-бизнес 52-летняя Николь Кидман ждет ребенка 28 декабря 2010 года у пары родилась вторая дочь — Фэйт Маргарет Кидман-Урбан; девочка была выношена и рождена суррогатной матерью, но при этом она является биологической дочерью Кидман и Урбана.

Космос NASA опубликовало снимки МКС, проходящей мимо Солнца NASA опубликовало снимок Международной космической станции, которая проходила мимо Солнца.

Шоу-бизнес Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко Экс-участница шоу еще до родов писала о том, что они с мужем перебрали множество вариантов, но никак не могут выбрать имя для младенца.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

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Футбол Старриджа дисквалифицировали на шесть недель По итогам комиссии Старридж оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов и дисквалифицирован на шесть недель, но четыре из них — условно.

Технологии Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.