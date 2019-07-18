Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»Известия 15:13

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019). Об этом в четверг, 18 июля, сообщает РЕН ТВ. Речь идет о бронетанкере «Гюрза».
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с чего всё началось
"Украина выдвинула "рыбацкую лодку" от безысходности, ведь бронированный артиллерийский катер проекта 58155 - это первый надводный корабль, созданный страной самостоятельно со времен холодной войны", - пишет издание Sohu
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Российская газета11:32

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Китайские СМИ рассмешила украинская «рыбацкая лодка» на учениях с США

РИА Новости16:06

Китайские СМИ окрестили украинский бронекатер «рыбацкой лодкой»

РЕН ТВ12:56

Китайские СМИ назвали обычной рыбацкой лодкой гордость украинского флота

Life.ru13:16

Китайские СМИ рассказали об украинской «рыбацкой лодке» на военных учениях с США

Взгляд.ру12:34

Украину высмеяли за «рыбацкую лодку» на учениях с США

Газета.Ru11:51

Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае

Российская газета11:32

Sohu (Китай): украино-американские военные учения – сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать (Sohu)

ИноСМИ08:14
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Политика

Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Политика

США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения.
Обновлено в 12:02
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Общество

Беглов рассказал Путину о новых мерах соцподдержки петербуржцев

Особо врио губернатора обратил внимание на единую карту петербуржца (ЕКП), сервис, заработавший в мае 2019 года.
Обновлено в 15:02
Экономика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Футбол

«Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за Неймара

Парижане могут выбрать любых двух игроков из этого перечня и получить сверху еще €100 млн.
Обновлено в 15:09
Здоровье

Волгоградцам советуют ежедневно добавлять петрушку в блюда

О свойствах петрушки рассказала «Волгоградская правда.ру». Во-первых, петрушка поможет вам сократить потребление соли.
Обновлено в 13:00
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Музыка

Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании

Обновлено вчера в 08:06
Технологии

Испытания беспилотника-огнемета из США показали на видео

Видео испытания американского беспилотника-огнемёта TF-19 Wasp появилось в Youtube.
Обновлено в 06:27
Кино

Умерла актриса Валентина Зимняя

Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Интернет

Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США

Разработчики приложения FaceApp опровергли информацию о том, что оно может представлять опасность для личных данных американских пользователей.
Обновлено в 08:07
Футбол

Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА

Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Сотрудники полиции обнаружили в Омске подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживались лица, страдающие от наркотической и алкогольной зависимости.
Обновлено в 09:07
Политика

Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 19:20
Политика

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Гаджеты

Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 очень быстро нагревается

Обновлено в 16:14
Культура

Инна Чурикова госпитализирована в Москве

Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня».
Обновлено в 16:18
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Завершено следствие по делу Александра Шестуна

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

6 человек погибли в ДТП в Приморском крае

Шесть человек погибли в результате ДТП в Приморском крае, еще один ребенок пострадал.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре

Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 14:52
Кино

Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»

Обновлено в 17:47
Политика

Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17

Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.
Обновлено 16 июля в 22:19
Экономика

Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ

Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.
Обновлено в 19:01
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
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