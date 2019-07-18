Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»Известия 15:13
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019). Об этом в четверг, 18 июля, сообщает РЕН ТВ. Речь идет о бронетанкере «Гюрза».
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с чего всё началось
"Украина выдвинула "рыбацкую лодку" от безысходности, ведь бронированный артиллерийский катер проекта 58155 - это первый надводный корабль, созданный страной самостоятельно со времен холодной войны", - пишет издание Sohu.Российская газета11:32
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