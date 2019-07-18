с чего всё началось

Корабль выглядел на фоне эсминцев НАТО так, что его окрестили «рыбацкой лодкой». Так, издание Sohu пишет, что он был создан еще во времена холодной войны. По словам автора заметки, решение выдвинуть бронетанкер на учения было продиктовано безысходностью.

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Авто Названы самые аварийные марки грузовиков Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.

Происшествия После ЧП с самолетом в Шереметьево госпитализировали двух человек Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Происшествия Самолет Utair совершил экстренную посадку в Екатеринбурге «Рейс UT-414 авиакомпании Utair совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам», — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.

Наука Маршалловы острова все еще фонят сильнее Чернобыля После тестирования на америций-241, исследователи обнаружили, что на некоторых островах уровень изотопа был намного выше, чем в Чернобыле в 2009 году.

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Гаджеты Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

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Армия и оружие В Приморье на парад в День ВМФ прибудут корабли Филиппин и Вьетнама В параде кораблей, который состоится во Владивостоке в честь Дня Военно-Морского флота, впервые будут участвовать корабли ВМС Филиппин и Вьетнама, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Транспорт На Крымском мосту уложили все рельсы Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.

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Общество В компании BMW назначили нового главу совета директоров Совет директоров немецкого автомобильного концерна BMW возглавит Оливер Ципсе весной 2020 года, сообщает пресс-служба автоконцерна.

Общество Жителям Иркутской области начнут выдавать жилищные сертификаты Жителям Иркутской области, которые из-за паводка остались без крыши над головой, с 19 июля начнут выдавать жилищные сертификаты.