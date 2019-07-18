с чего всё началось

Корабль выглядел на фоне эсминцев НАТО так, что его окрестили «рыбацкой лодкой». Так, издание Sohu пишет, что он был создан еще во времена холодной войны. По словам автора заметки, решение выдвинуть бронетанкер на учения было продиктовано безысходностью.

Интернет «Яндекс» научился определять доходы своих пользователей Новая технология компании «Яндекс» позволяет определять уровень доходов клиентов сервисов.

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Энергетика «Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

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Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.

Авто УАЗ Профи получит удлинённую версию По предварительной информации, удлинённая модификация Профи получил увеличенную на 650 мм колёсную базу и целый метр к длине кузова.

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Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

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Происшествия РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.