Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»Известия вчера в 15:13
Корабль выглядел на фоне эсминцев НАТО так, что его окрестили «рыбацкой лодкой». Так, издание Sohu пишет, что он был создан еще во времена холодной войны. По словам автора заметки, решение выдвинуть бронетанкер на учения было продиктовано безысходностью.
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с чего всё началось
"Украина выдвинула "рыбацкую лодку" от безысходности, ведь бронированный артиллерийский катер проекта 58155 - это первый надводный корабль, созданный страной самостоятельно со времен холодной войны", - пишет издание Sohu.Российская газетавчера в 11:32
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Китайские СМИ рассказали об украинской «рыбацкой лодке» на военных учениях с США
Взгляд.рувчера в 12:34
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
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