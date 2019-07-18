с чего всё началось

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019). Об этом в четверг, 18 июля, сообщает РЕН ТВ. Речь идет о бронетанкере «Гюрза».

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Путин посетит Иркутскую область 19 июля Президент России Владимир Путин отправится в Иркутскую область 19 июля.

Армия и оружие НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Футбол «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.

Культура Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».

Транспорт На Крымском мосту уложили все рельсы Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.

Происшествия Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.

Политика У семьи главы Мосгоризбиркома нашли квартиры в Хорватии Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова недвижимостью на берегу Адриатического моря в Хорватии.

Политика МИД Ирана напомнил США об их географическом местоположении Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф напомнил Соединенным Штатам о том, что они находятся слишком далеко от Ормузского пролива, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе.

Наука В Новой Зеландии обнаружили новый вид альбатроса эпохи плиоцена В Новой Зеландии ученые-палеонтологи обнаружили новый, ранее неизвестный науке вид альбатроса, жившего на нашей планете в эпоху плиоцена, информирует International Journal of Avian Science.

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Данас» "Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц)", - отмечается в предупреждении.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.

Политика Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.

Политика Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.

Музыка Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".

Политика Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку.

Наука Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.

Политика Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.

Происшествия В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов Сотрудники полиции обнаружили в Омске подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживались лица, страдающие от наркотической и алкогольной зависимости.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.