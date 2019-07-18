Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»Известия 15:13

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019). Об этом в четверг, 18 июля, сообщает РЕН ТВ. Речь идет о бронетанкере «Гюрза».
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с чего всё началось
"Украина выдвинула "рыбацкую лодку" от безысходности, ведь бронированный артиллерийский катер проекта 58155 - это первый надводный корабль, созданный страной самостоятельно со времен холодной войны", - пишет издание Sohu
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Российская газета11:32

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Китайские СМИ рассмешила украинская «рыбацкая лодка» на учениях с США

РИА Новости16:06

Sohu (Китай): украино-американские военные учения – сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать (Sohu)

ИноСМИ08:14

Китайские СМИ назвали обычной рыбацкой лодкой гордость украинского флота

Life.ru13:16

Китайские СМИ окрестили украинский бронекатер «рыбацкой лодкой»

РЕН ТВ12:56

Украину высмеяли за «рыбацкую лодку» на учениях с США

Газета.Ru11:51

Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае

Российская газета11:32

Китайские СМИ рассказали об украинской «рыбацкой лодке» на военных учениях с США

Взгляд.ру12:34
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:58, Вашингтон
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Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево

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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

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Президент России Владимир Путин отправится в Иркутскую область 19 июля.
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Армия и оружие

НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет

В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
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Наука

Азиатских тигровых комаров почти истребили в Китае с помощью радиации

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Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Футбол

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков

По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.
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Транспорт

Мост Юго-восточной хорды построят под дополнительным экомониторингом

Обновлено в 06:15
Общество

ВМФ начнет готовить подводные поисковые операции по новой программе

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Культура

Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены

Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
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Транспорт

На Крымском мосту уложили все рельсы

Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии

Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Политика

У семьи главы Мосгоризбиркома нашли квартиры в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова недвижимостью на берегу Адриатического моря в Хорватии.
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Политика

МИД Ирана напомнил США об их географическом местоположении

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф напомнил Соединенным Штатам о том, что они находятся слишком далеко от Ормузского пролива, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе.
Обновлено в 20:26
Наука

В Новой Зеландии обнаружили новый вид альбатроса эпохи плиоцена

В Новой Зеландии ученые-палеонтологи обнаружили новый, ранее неизвестный науке вид альбатроса, жившего на нашей планете в эпоху плиоцена, информирует International Journal of Avian Science.
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Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Данас»

"Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц)", - отмечается в предупреждении.
Обновлено в 20:52
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Политика

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
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Музыка

Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области

Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено в 15:28
Политика

Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку.
Обновлено в 17:54
Наука

Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
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Политика

Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана

В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
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Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Сотрудники полиции обнаружили в Омске подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживались лица, страдающие от наркотической и алкогольной зависимости.
Обновлено в 09:07
Политика

Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно

Обновлено в 16:03
Кино

Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом

В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
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Происшествия

Завершено следствие по делу Александра Шестуна

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
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Иранские военные захватили в Персидском заливе нефтяной танкер

Обновлено в 06:54
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